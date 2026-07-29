47人案出獄污點證人趙家賢再電視認錯：對國安理解不夠　走錯方向

47人初選案中被列為「首要分子」、承認串謀顛覆國家政權的趙家賢，去年十月底刑滿出獄，是首位因表現良好提早獲釋的污點證人國安囚犯。趙家賢近日在保安局製作、HOY節目播出的《國安檔案解密》最後一集中認錯，指為所犯罪行感真誠悔意、深刻反省，又稱選擇認罪後配合調查及出庭，明白國家安全、法治基礎是社會穩定和發展的前提。



趙家賢（《國安檔案解密》）

趙家賢：服刑期間學習國家政策及法律

趙家賢又說，很珍惜這次重新開始的機會。他指犯罪是在極度複雜的氣氛和壓力下，受到了他人影響，「對於國家安全法律同有關嚴重後果，理解唔夠，最終係走錯咗個方向」。他承認組織策劃初選，因此觸犯法律。

趙家賢（《國安檔案解密》）

趙原本被判囚七年，惟在囚五年後，因為獄中表現良好提前獲釋，去年十月底刑滿出獄。他在節目中表示，服刑期間閱讀及學習關於國家發展的政策，及相關法律制度內容。

趙家賢（《國安檔案解密》）

今次並非趙家賢首次在電視上認錯，去年出獄兩個月後，他接受無綫新聞專訪時提及「初選案」，稱自己就衝擊特區政府及國家的憲制秩序，很想就過錯向國家、香港，以及市民大眾誠摯道歉。他當時形容，修例風波去到暴亂和「初選案」是套路，背後有「別有用心人士」操控。

全新節目《國安檔案解密》於6月30日晚上8時半時段在HOY 78 台首播。（彭紹殷攝）

《國安檔案解密》解讀5宗國安案

《國安檔案解密》由保安局製作，陳啟泰聯同警務處國家安全處總警司李桂華主持，今年6月30日起在HOY TV的78台首播。節目共有5集，解讀五宗國安案件，包括唐英傑案」、「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」和「『35+』顛覆政權案」（民主派47人初選案），由官員、議員、法官、警察、學者以及犯案者親述自身經歷。