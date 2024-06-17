無業男咬甩趙家賢耳後被「私了」案　男生中途認罪想推翻認罪被拒

無業男陳真於2019年在太古城中心外，與他人爆發衝突後持刀傷人，並咬甩前區議員趙家賢的左耳，陳真之後疑遭「私了」。其中一名自稱患過度活躍症學生，審訊期間突改認罪，求情時又表示欲推翻答辯。案件今(17日）在區域法院處理時，法官指被告事後後悔非推翻答辯的理由，認為他已得到全面的法律意見，並在自願的情況下認罪，故駁回其申請，維持他的認罪的答辯。其案件押後至7月20日，和其他已認罪的被告一併處理判刑。



被告徐俊傑（20歲，大專生）被控暴動罪及有意圖而傷人兩罪。被告原本否認一項暴動罪，案件於去年12月6日開審。至同月11日，控方案情完結、案件被裁決表證成立後，他突表示決定改為認罪。其案件押後至同月22日求情，他指無法同意部份案情，欲推翻答辯。

被告徐俊傑審訊途中認罪，之後想推翻被拒。(劉安琪攝)

稱受壓下不能理解法律團隊的分析

被告稱因患有過度活躍症，加上當時承受的壓力，所以不能理解法律團隊就案件所作的分析，因此他並非獲得充足的資訊及意見下認罪，法官拒接納其說法，並指被告在作供期間，不論專注力、組織能力和耐性等均沒有任何問題。

事後後悔決定非推翻答辯理由

法官認為，被告就控罪的性質、案中的證據等，得到全面的法律意見後，在自願和知情下認罪，並同意案情。被告事後後悔其判斷和決定，並非是推翻認罪答辯的理由。法官因此駁回他的申請，維持其認罪的答辯。

2019年11月3日，事主陳真在大古城商場襲擊趙家賢等人後，疑遭多人圍毆。(詳看下圖)

3被告已認罪另2人下月裁決

被告的案件押後至7月20日，和3名認罪的被告張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）一併處理判刑。同案兩名不認罪被告高縫（61歲，律師樓文員）、鍾志宏（36歲，無業），其案件則於7月10日裁決。

此外，控方早前申請取得訟費，法官則考慮被告的經濟狀況，認為他在短期內都不能支付訟費，遂拒絕控方的申請。

案件編號：DCCC 329/2022