咬甩趙家賢耳朵男受打　5男暴動罪成　官稱屬報復私了囚42至63月

無業男陳真於2019年在太古城中心外，與他人爆發激烈衝突後持刀傷及數名途人、又把到來平熄紛爭的前區議員趙家賢的耳朵咬甩，陳真之後疑遭現場人士「私了」。數名涉「私了」陳真的男子，其中4人早前承認暴動等罪，另一男經審訊後被裁定罪成，案件今（20日）在區域法院判刑，法官高偉雄指出，陳當天無預警地兇殘襲擊途人和趙家賢，必然挑起現場人士的情緒，然而群眾群起向陳施襲，亦不能稱是合法合理，特別是陳倒下後仍受襲，或會再激發陳的情緒，令他再襲擊途人。高官接受本案非因政治而滅聲，屬報復私了行為，考慮到各被告參與程度不同，認罪亦有先後之分，判5名被告入獄3年半至5年3月。



5名被告：張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），各面對暴動和有意圖而傷人兩罪，除了鍾志宏受審後被裁定兩罪成外，餘下4名被告均承認控罪。各被告在不同時間認罪被判罪，刑罰扣減亦各有不同，鍾是唯一經審訊後被裁定罪成，判囚5年3個月，其餘被告中，張判囚3年11個月，容及鄭囚3年6個月，徐開審後才認罪，入獄4年6個月。

陳真(圖)刺傷一對男女後，又咬甩時任區議員民主黨趙家賢部份耳朵，陳之後被現場人士「私了」。(李澤彤攝)

有男途人在太古城與陳真相遇時發生口角，陳真用刀刺傷該男子，該男子曾一度危殆。（資料圖片）

趙家賢到現場了解事件時被陳真咬甩部份左耳，之後亦無法駁回。（李澤彤攝）

辯方指陳真是始作俑者

高官引述辯方求情指，無證據顯示事件有預謀，當時現場人數不足20人，事主陳真是始作俑者，他無故挑起事端，並以極兇殘方式襲擊途人及趙家賢，被告們受憤怒蒙蔽才犯上本案。

官指群眾群起還擊亦不合法

高官同意陳真向途人施襲必然會挑起在場人士情緒，然而無論他的行為如何兇殘無理，群眾群起施襲亦非合法合理。本案不涉因不同政見而滅聲，被告行為屬報復私了，陳真受擊會進一步激發其情緒，並再襲擊在場的人。案發於星期日，案發地點在商場，現場除記者及保安外還有居民，若陳再攻擊無辜途人，後果更不堪設想，故認為應以5年3個月為量刑起點。

由於4名被告認罪時間有先後不同，同時亦考慮到他們在案中的參與施用暴力程度不同，故判5人入獄3年半至5年3個月不等。

2019年11月3日，有市民在太古城中心聚集。(黃詠榆攝)

現場留下大量雜物及血跡。（陳信熙攝）

現場留下大量雜物及血跡。（陳信熙攝）

現場留下大量雜物及血跡。（陳信熙攝）

現場留下大量雜物及血跡。（陳信熙攝）

案情指，2019年11月3日下午約5時起，大批示威者在太古城商場聚集，部份人高唱「願榮光歸香港」。約7時半，陳真在太古城中心西出口以普通話與人口角，期間陳襲擊一對男女，區議員趙家賢到場了解事件時被陳叫掉部份耳朵。現場人士見狀，部份人群起包圍陳並對他拳打腳踢，陳亦被打至全身染血。

控方指有涉案片段拍攝到，身穿綠衫、右前臂滿佈紋身的鍾用縮骨遮不斷打陳真超過10下。鍾在審訊時爭議身份辯認，惟法官指該綠衫男子與鍾無論臉型輪廓及紋身都相符，裁定鍾罪名成立。

被告鍾志宏經審訊後被裁定罪名成立，被判囚5年3個月。(劉安琪攝)

被告徐俊傑(左)原本不認罪，開審後才改認罪，被判囚4年半。(劉安琪攝)

被告高縫稱當時為想拯救現場人士曾踢過陳真，法官接納其法，裁定他罪名不成立。(朱棨新攝)

至於早前認罪的被告，容曾用左腳踩陳扭曲的右腿，又用右腳踢陳下身一下，並有用伸縮棍打陳；張則用右手襲擊陳；鄭曾拳打腳踢陳數下，又拿起垃圾桶及交通圓錐筒擲向陳的方向。

本案原另有一名被告高縫（61歲，律師樓文員），他經審訊後被裁定罪名不成立。

案件編號：DCCC 329/2022