47人案｜消息：趙家賢今刑滿獲釋　為首位國安囚犯獲提早釋放

時任民主動力召集人趙家賢，早前在民主派47人初選案審訊時承認串謀顛覆國家政權，並轉任控方的從犯證人，最終被判囚7年，原定於2028年初獲釋。消息指，趙家賢因在獄中行為良好、深感懊悔，扣除假期後，今日已刑滿出獄。《維護國家安全條例》生效後，他是首名提早獲釋的國安囚犯。



47人案，45人串谋颠覆国家政权罪成，刑期一览。（香港01制图）

根據香港法例第475章《監管釋囚條例》，如某囚犯是因被裁定犯危害國家安全的罪行而服刑，則懲教署署長除非信納提早釋放該囚犯不會不利於國家安全，否則不得將該囚犯的個案轉介予監管釋囚委員會，作提早釋放的考慮。

翻查判詞，趙家賢被視為組織者之一，屬「首要分子」；法官拒接納其代表大律師求情指，趙只屬《國安法》22條刑罰三級制下的第二級別「積極參加者」。因應本案控罪嚴重，但謀劃不涉暴力，趙在案中重要的角色和參與程度，同時以監禁15年為量刑起點。

法官指，因應趙作供協助控方，法庭給予趙50個百分比刑期扣減，另因趙可能受到戴耀廷誤導，以為謀劃合法，再減刑3個月。法官提到，趙獲親友及太古城街坊為他寫求情信，他們形容趙致力推廣調解，任區議員時積極服務市民，就此法庭額外減刑3個月，趙的最終刑期為7年。