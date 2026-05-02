宏志閣｜黃偉綸指有信心獲足夠業權出售單位　料「彈弓手」不多

政府近日公布大埔宏福苑宏志閣業權收購方案，財政司副司長黃偉綸今日（2日）在電台節目指，政府設立的「解說專隊」非「推銷隊」，是為協助業主釐清收購方案利弊，成員無需「孭數」，最終決定權完全交由業主自行選擇。他又指，目前宏志閣約有77%業主初步表達出售意願，有信心在6月30日前取得不少於75%業權，又料最終「彈弓手」的居民不多。



2025年11月26日，大埔宏福苑發生五級火災，H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（資料圖片/夏家朗攝）

稱解說專隊無「孭數」壓力

黃偉綸在商台節目《政經星期六》中指出，政府對「解說專隊」的要求非常明確，他們並非「推銷隊」，沒有「孭數」壓力，成員並不需要遊說業主一定將業權賣給政府，而是確保業主能充分理解方案內容。他認為，在過去與居民的溝通中，反映他們並非輕率作出決定。

宏志閣雖未直接受大火波及，但仍有77%業主願意出售業權。他指，願意出售的人數達標，相信「彈弓手」的人不多，有信心政府能在6月30日前達到75%門檻，會盡早公布安排，讓居民安心。

黃偉綸又指，不少居民在火災有心理影響，不願重返舊居居住。另外，宏志閣面臨複雜的地契及大廈公契問題，早前管理公司合安管理有限公司評估，該廈必要的修復工程費用至少超過3000萬元。面對巨額維修負擔及潛在法律糾紛，不少業主因而傾向出售單位。

財政司副司長黃偉綸公布收購大埔宏福苑宏志閣業權相關安排。（資料圖片/林彥汛攝）

75%業權收購門檻 稱非「絕情」 可彈性處理

至於75%的業權收購門檻，黃偉綸表示該線具有嚴肅性，但並非「絕情」，若業主因航班延誤等不可抗力因素導致遲交表格，政府會彈性處理。

對於選擇不參與收購的業主，黃偉綸強調政府尊重其決定，但他們需自行承擔未來市場機制下的挑戰，包括必須獨自承擔高昂的維修費用及處理複雜的法律問題。他亦重申，政府不排除未來會考慮透過立法程序收回餘下單位的業權，屆時將會依法提供補償，惟細節目前仍言之尚早。

大埔宏福苑五級大火，宏志閣是唯一一座沒受火災波及。（資料圖片/夏家朗攝）

房屋局局長何永賢在同一節目指，政府提供的方案極具彈性，旨在滿足不同家庭的需求。業主可選擇直接領取現金，自行在私人市場或居屋二手市場置業。

另一選擇為「樓換樓」計劃，政府提供約3900個新單位供選擇，分布於九龍灣、啟德、錦上路及粉嶺等地區。其中，位於頌雅路的1500個單位，其面積參考了宏福苑的設計，較貼近原居民需求。若業主在6月30日前遞交同意書，將被納入第一批揀樓名單。