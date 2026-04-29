黃偉綸稱宏志閣收購75%死線有彈性也不大　不揣測一旦立法補償額

港府周二（28日）公布大埔宏福苑宏志閣後續安排，如有75%宏志閣業主表示願意出售業權，政府將會正式開放收購方案。財政司副司長黃偉綸今日（29日）在電台節目強調75%「冇一個科學化嘅方程式」計算出來，是經多方面考慮而定。被問到如期限到時只差一點才達75%可否酌情處理，他指：「係咪就咁差一個都唔可以考慮呢？咁我又唔會講到咁絕情嘅，但彈性不會大。」



宏志閣是八幢大廈中，唯一一幢沒受大火波及，但屋苑災後一個月仍未解封，所有居民都無家可歸。（資料圖片/黃學潤攝）

黃偉綸在港台節目《千禧年代》指指不排除有業主「要多啲時間諗」，而沒在6月30日前簽署「接受收購建議信件」，仍可在8月31日前簽署，只是首批揀樓「就預佢唔到喇」。

黃偉綸重申，如6月30日前未有75%業主簽署，將不會開放收購方案，但目前已有77%業主表示願意向業主出售業權，因此「（達75%）機會都存在相當喺度」。

他又指定75%為高度共識，但75%「冇一個科學化嘅方程式」計算出來，是政府經多方面考慮而定。他呼籲宏志閣業主視乎自己情況選擇。被問到門檻是否過高，黃偉綸稱認為門檻合適，又指政府早已說明需要高度共識，現只是訂明高度共識標準。

2026年4月28日，財政司副司長黃偉綸（中）等公布大埔宏福苑宏志閣後續安排。（資料圖片/林彥汛攝）

他重申，政府將來如決定以立法手段收回宏志閣單位，收購75%業權是為日後工作鋪路，但強調目前未定下來，立法是下一階段的工作，現階段仍是「你情我願」收購，以免訊息混亂。下一階段需在立法會上討論。

即使立法收業權最快也是下年的事 不排除或受司法覆核挑戰

黃偉綸指，立法過程不簡單，亦不排除或受到司法覆核挑戰，即使立法最快是下年的事，現時會先進行收購，下階段才立法。黃偉綸表示，不揣測立法後政府的補償方案，強調現時的收購價，已經遠高於宏福苑大火前的價錢。

黃偉綸：係咪差一個都唔可以考慮呢？咁又唔會講到咁絕情嘅

被問到如期限到時只差一點才達75%，可否酌情處理，黃偉綸指劃任何線都會有「線之上同線之下」，會視乎個別情況，例如有業主因飛機延誤而未能趕回香港簽署，「係咪就咁差一個都唔可以考慮呢？咁我又唔會講到咁絕情嘅。但我會話，如果係有彈性，都會個別睇，同埋有彈性，個彈性唔會大」。

宏昌閣（左）、宏盛閣（中）及宏志閣（右）。（資料圖片/香港01記者攝）

黃偉綸續指，如業主不願向政府出售業權，便繼續持有單位，但業主需面對大困難，如大廈公契等，需900多業權同意才可修改，另外維修、管理費等亦需一定金額。至於政府是否會立法收回宏志閣單位，他重申是下一階段工作，但不排除有此可能性。