陳茂波：上半年本港經濟增長5.1%勝預期　將上調全年經濟增長預測

財政司司長陳茂波今天（2日）表示，本港今年上半年經濟增長為5.1%，較預期強勁。他說受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，本港經濟連續14個季度保持增長，本地生產總值今年第二季的按年增幅為4.3%，其中貨物出口增長繼續突出，第二季增長速度進一步加快至28.8%；私人消費開支亦平穩增長2.9%。他預計下半年商品出口繼續受惠於全球對人工智能產品的強大需求。



2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。圖為財政司司長陳茂波。（直播截圖）

上半年本港經濟增長5.1%勝預期 將上調全年經濟增長預測

陳茂波在網誌表示，境外對本港金融及商業服務的需求持續，以及訪港旅客的增加，均將帶動服務輸出增長，有利本地消費和投資氣氛。

他說綜合考慮整體經濟發展情況後，本月中發表的經修訂全年經濟增長預測，將從原先預測的範圍向上調整，惟未來走勢仍受地緣政治局勢發展、美息及其他不確定因素影響，將繼續保持高度警惕，既大力加快發展經濟，也守穩經濟金融安全。

財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌）

從北向的債券配置與利率對沖，到離岸的融資與清算，再到以人民幣計價的貿易結算，這些功能在這裡匯聚，讓香港成為「雙向配置與雙向風險管理」的樞紐。 陳茂波

另外，陳茂波指離岸人民幣國債期貨明天（3日）將在香港上市，首隻上市的屬五年期產品，是當前唯一一隻離岸市場上的同類產品，讓國際投資者可沿用在港的交易帳戶、習慣和流程，在離岸市場完成相關合約的交易和結算。他形容是香港離岸人民幣業務樞紐發展的新里程，不僅豐富本港巿場的人民幣風險管理工具，更標誌著國債在離岸市場的加強發展和人民幣國際化的有序推進。