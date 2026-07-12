DSE放榜｜陳茂波為學生打氣：成績不足定義未來　AI帶來工作機會

中學文憑試DSE將於周三（15日）放榜，財政司司長陳茂波今日（12日）發表網誌替參與同學打氣，他說等待成績心情難免忐忑，但考試成績卻不足以定義未來。他認為同學們的出路選擇已更趨多元，強調人工智能讓大家即使選擇不同的路徑，未來也都有更多新的發展方向和工作機會。



陳茂波出席LEAP East 2026開幕典禮。（政府新聞處）

勉勵學生將興趣與AI工具結合

陳茂波認為，無論同學興趣是商科、設計、護理還是人文學科，無論下一階段能否直接升讀心儀學科，不妨將興趣與AI工具結合，探索對自己或對社會有用的獨特應用，「找到痛點、找到應用，都可為我們帶來新的解決方案」。

他表示面對科技迅速變革，可以肯定的是，沒有人可以靠一張成績單走完、走對整段職業生涯。持續學習、不懈努力與保持好奇心，才是這個時代最必備的要素，也可開創一條充實和無悔的事業跑道。

陳茂波出席LEAP East 2026開幕典禮並參觀展覽攤位。（政府新聞處）

指香港聯通世界 個人可到內地、國際發展事業

另外，中東規模最大的創科旗艦盛事LEAP EAST一連三天在港舉行展會，吸引了逾二萬五千人參加。陳茂波說，在港舉辦的世界級科技盛會以及周邊活動，令年輕人認識全球在科技前沿領域的最新發展，特別是AI如何應用於醫療、金融、能源、工業生產等範疇。

他又強調香港聯通世界，個人可在此探索的興趣與方向，從來不限於香港本地，內地及國際市場都是可以發展事業的舞台。