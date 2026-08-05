財政司長終止調查壹傳媒事務　政府委任審查員5年內至少9度延期

《蘋果日報》2021年6月24日停刊後一個月，財政司司長陳茂波根據《公司條例》賦予的權力，委任資深會計師陳錦榮為審查員陳錦榮為審查員，調查「壹傳媒有限公司」，包括該公司高級人員曾否作出欺詐等行為。



事隔5年後，政府今日（5日）公布，注意到「壹傳媒」被頒令清盤、部份高層被裁定國安危害國家安全罪成，經詳細審視後，認為已沒有需要繼續調查「壹傳媒」的事務，故指示審查員終止調查，其任期已於7月27日屆滿，5年內至少9度延期。



2020年8月10日，警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》為由，拘捕壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片 / 羅君豪攝）

由資深會計師陳錦榮為審查員 近2年延期無再公布

財政司司長陳茂波於2021年7月宣布，委任資深會計師陳錦榮為審查員，調查「壹傳媒」事務，並就8個事項得出結論和作出報告，包括高級人員是否涉及對該公司、其成員或債權人作出欺詐、失當或其他不當行為；壹傳媒與其前主席之間的借貸及還款是否真實、按公平交易原則及正常業務需要進行等。

財政司司長原要求審查員在6個月內呈交最終報告。惟翻查財政司司長網頁的新聞公報紀錄，政府曾9度公布延長審查員任期，每次延期3個月至半年不等。政府最後一次公布為2024年7月，當時決定再延長任期6個月、即直至2025年1月，惟隨後再沒公布延期。

《蘋果日報》1995年創刊，是本港上市公司壹傳媒旗下報紙，由大股東黎智英創立。（鄭子峰攝）

稱壹傳媒高層被判囚、公司被頒令清盤 無需要繼續調查

政府今日公布，財政司司長已根據《公司條例》第845（1）（a）條，指示審查員終止調查壹傳媒事務，審查員的任期已於今年7月27日屆滿。

財政司司長注意到，壹傳媒2021年12月15日被高等法院原訟法庭頒令清盤，清盤正在進行；香港聯合交易所2023年1月12日取消壹傳媒的上市地位；壹傳媒一些前高層人員去年12月15日和今年2月9日被原訟法庭裁定危害國家安全罪名成立並判處監禁。

壹傳媒旗下有三間子公司在刑事案件中被原訟法庭裁定罪名成立並判處刑罰，並在行政長官會同行政會議根據《香港國安法》和《公司（清盤及雜項條文）條例》3月24日命令其自公司登記冊中剔除後即告解散。

政府經詳細審視這些情況和所有因素，認為已沒有需要繼續調查壹傳媒的事務，因此指示審查員終止調查。

財政司司長陳茂波表示，壹傳媒的管治和財政問題，以及其高層管理人員利用公司進行不法行為純屬個別事件。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳茂波：純屬個別事件

財政司司長陳茂波表示，香港作為國際金融中心，具有良好、高效、與國際標準相符的公司管治制度。他指香港公司，尤其是上市公司，普遍恪守良好的公司管治標準。壹傳媒的管治和財政問題，以及其高層管理人員利用公司進行不法行為純屬個別事件。

政府感謝陳錦榮出任審查員期間展現超卓的專業能力和高度的專業精神，秉持客觀公正的態度，克盡厥職。