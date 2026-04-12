書店賣黎智英傳涉煽動 鄧炳強：若疑書本違法仍轉贈 需承擔風險
撰文：吳美松
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獨立書店「一拳書館」早前被指出售煽動刊物，負責人等涉違「煽動刊物罪」被捕，據悉涉案刊物包括《黎智英傳》。保安局局長鄧炳強表示，不可簡單地說美化一個人就等於犯法，法律對煽動憎恨等行為有明確規定。但他指，若市民懷疑一本書有機會違法，但仍然送贈他人，「咁你係咪要承擔返法律風險？」
「美化一個人」並不必然等同犯法
早前獨立書店「一拳書館」有傳因出售《黎智英傳》等刊物，負責人等因涉嫌售賣煽動性刊物被捕。鄧炳強接受電視節目《講清講楚》訪問指，「美化一個人」並不必然等同犯法，但若使用虛假資訊或假新聞去煽動憎恨特區政府及中央政府，則屬違法。
他又提到，管有有煽動意圖刊物屬違法行為，若市民懷疑一本書有機會違法，但仍然送贈他人，「咁你係咪要承擔返法律風險？」他又強調，在地緣政治情況下，國安風險始終存在。
醫管局資料外泄事件有改善改善空間
醫管局九龍東聯網日前發生逾五萬名病人資料外泄事件。鄧炳強認為，今次事件反映部分資料可能未有加密，以及向承辦商提供的權限可能審核不足，有改善空間。
他又提到《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例》今年初生效，但由於當局需半年時間界定何為「關鍵基礎設施」，本次事件仍未適用。六月起將當局將指明相關機構，要求他們有預防、應變及通報責任，亦會審核有關機構如何預防應對網絡攻擊，相信可避免再發生同類事件。
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