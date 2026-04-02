黎智英案｜政府入稟申請充公罪行相關財產 稱為防範危害國安行為
撰文：賴卓盈
出版：更新：
壹傳媒創辦人黎智英違反三項《香港國安法》罪成，2月9 日被法院判囚20年。香港政府今日（2日）公布，根據《香港國安法》及《國安法第四十三條實施細則》，向原訟法庭提交申請充公黎智英的罪行相關財產，「以達致防範和制止危害國家安全行為和活動的重要目的。」
政府指，高等法院原訟法庭早前裁定黎智英3項危害國家安全罪行罪名成立。根據《香港國安法》第32條，「因實施本法規定的犯罪而獲得的資助、收益、報酬等違法所得以及用於或意圖用於犯罪的資金和工具，應當予以追繳、沒收。」
政府發言人表示，向法庭提出充公令申請是有效打擊嚴重罪行、保護公眾利益的做法之一，充公罪行相關財產的法律及機制亦常見於世界各地。就維護國家安全所需而作出的充公令，可以防止干犯危害國家安全罪行的人、其同謀或其代理人運用其罪行相關財產，繼續從事危害國家安全的行為和活動，以切斷危害國家安全罪行的資金鏈，並削弱其干犯危害國家安全罪行的能力。
發言人指，會堅持「有法必依、執法必嚴、違法必究」，依法有效防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動。
國安法｜書店店主涉售《黎智英傳》被捕 鄧炳強：證據足夠會拘捕黎智英被指欺詐科技園案 轉作控方證人的周達權 今獲撤銷控罪「一拳書館」賣黎智英傳涉煽動 羅淑佩回應設煽動刊物名單助辨識張國鈞聯合國發言：國安法保障繁榮穩定 黎智英獲得了公正審判