黎智英被指欺詐科技園案 轉作控方證人的周達權 今獲撤銷控罪
撰文：安梓寧
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壹傳媒創辦人黎智英及行政總監黃偉強涉欺詐科技園案，黎及黃早前上訴得直，獲撤銷定罪及判刑。同案尚有一名被告周達權。周案發時任壹傳媒的營運總裁，他後來在欺詐案及黎涉違反《國安法》的案件中，均曾以污點證人身份作供。控方今(27日)向法庭申請，撤銷對周的控罪，獲法庭批准。
黎智英等被告上訴得直已獲撤罪
被告周達權，64歲，案發時任壹傳媒時任營運總裁，他原本與黎智英(78歲)、及黃偉強(60歲)，同被控欺詐罪，指他們於2016年6月27日至2020年5月22日期間，容許黎的私人公司在壹傳媒大樓設辦公室，被指欺詐科技園。黎及黃經審訊後被裁定罪成，黎被判囚5年9個月。兩人之後提出上訴，上訴庭上月裁定黎及黃上訴得直，並撤銷二人的定罪及判刑。
周曾在兩案作供以換取豁免被起訴
周達權，曾在欺詐案的審訊中改作污點證人，他亦有在黎智英涉勾結外國勢力的案中作證，以換取豁免被起訴。控方今早在區域法院申請撤銷針對周的控罪，獲法官陳廣池批准。
案件編號：DCCC156/2022
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