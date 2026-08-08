出海專班已助200內地企業落戶　丘應樺：帶動租務、專業服務市場

政府在去年10月成立「出海專班」，助內地企業經香港走出去。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（8日）表示，專班已在內地舉辦逾10場推介會，有幾千個企業參加。他又稱至今有約200間內地企業落戶香港，準備走出去，認為有助整體經濟，帶動租樓、招聘及融資服務。



另外，他指下星期亦會與內地及香港企業前往馬來西亞，與當地政府及企業對接。下一步則計劃出訪土耳其和埃及，冀利用土耳其作歐亞平台的優勢，和埃及作為進入非洲門戶的戰略地位，為香港企業打開全新門戶。



商務及經濟發展局局長丘應樺。（陳葦慈攝）

至今有約200企業落戶香港準備走出去

丘應樺今日在電台節目表示，全國企業達到6000萬家，企業出海要有好組織，針對企業強項作統籌。當中有三部曲，首先將內地企業引進香港成立公司或地區總部，讓相關企業利用香港的法律及會計等專業服務，同時作出融資，當準備好後走出去。

他指，自「出海專班」成立以來做了大量工作，其中在內地開展超過10場推廣，包括在北京、上海及山東等，有幾千間企業參與。他又稱，至今約有200間內地企業落戶香港準備走出去，相信對香港整體經濟都有幫助，例如企業要租辦公室，作招聘，並使用香港專業服務，包括法律、會計方面，亦可在港做好資金籌集及融資，準備好「出海」。

下周率內企及港企訪馬來西亞 冀走出去有成果

他提到，下星期會與內地及香港企業前往馬來西亞，與當地政府及企業對接，希望企業走出去能夠有成果，可簽訂合作協議，落實雙方投資，並引導其他國家或經濟體的企業，來港並推動香港經濟發展，以加強產業鏈供應，協助國家的內循環及國際循環。

他期望香港做到「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，引導其他國家企業利用香港平台，走入大灣區。同時，內地及香港企業走出去，可以投資及發展製造業，亦可以進行合併或聯合投資，以加強香港的區域供應鏈中心地位，使香港在全球貿易或財金方面更加鞏固。

計劃出訪土耳其及埃及 為香港企業打開新門戶

至於其他市場方面，丘應樺強調，歐美仍是香港重要的貿易夥伴，而東盟作為第二大貿易夥伴，雙方經貿額已高達1.5萬多億港元，關係亦非常深厚。他指，未來香港將繼續開拓新市場，下一步計劃出訪土耳其和埃及，期望利用土耳其作為歐亞平台的優勢，以及埃及作為進入非洲門戶的戰略地位，為香港企業打開全新門戶。