施政報告2026︱霍啟剛倡推體育消費券或運動幣　參考內地鼓勵運動

今日（8日）為國家全民健身日，立法會體演文出界議員霍啟剛表示，國家正推進建設「健康中國」，香港要配合及服務國家發展大局，同樣有需要制訂一套系統化的「健康香港」工程，將不同政策串連貫通。他又建議政府設「體育消費券」或「運動幣」，鼓勵全城運動，並刺激體育相關消費。



渣打馬拉松2026在1月18日舉行，領袖盃有不少官員及名人參加。立法會議員霍啟剛和太太郭晶晶一同參加。（陳順禎攝）

全民運動日一年一次 難以持續推進全民運動

霍啟剛今日在社交平台表示，現時香港每年都有「 全民運動日 」，但認為若要更有效同持續地推動全民運動，以至落實國家在2035年建成「 健康中國 」宏大目標，單靠一年一次的宣傳和免費場地開放，顯然遠遠不足夠。

他提到，國家主席習近平強調建設「健康中國」屬一項系統工程，要緊扣市民日益增長的多元化健康需求，把健康融入所有政策。他認為香港要配合及服務國家發展大局，特區政府亦需要制訂一套系統化的「 健康香港」工程，將基層醫療、體重控制、健康飲食、學校體育，以至禁煙控煙等政策串連貫通，相輔相成。

霍啟剛。（直播截圖）

倡設「體育消費券」或「運動幣」

霍啟剛建議，香港可以參考內地部分省市及台灣地區經驗，試行「體育消費券」或「運動幣」，鼓勵全城運動之餘，刺激體育相關消費，助力體育產業化發展。

他續指，隨着北部都會區加快建設，應思考如何打破傳統規劃思維，打造真正便利步行、單車出行和宜居社區，並大力引入更多智慧康體場所。他又表示，目前雖然康文署已在部分場地加裝智能健身設施，但比例仍屬少數，建議當局應該更系統化地收集市民運動數據，如喜好種類、運動時段等，令未來的場地規劃以及政策制訂更加精準貼地。