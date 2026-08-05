港區人大考察合肥「人造太陽」　霍啟剛：當地成功密碼可借鏡北都

港區人大代表團昨天（4日）考察安徽合肥，包括到創新館了解當地創科動能，參觀渡江戰役紀念館重溫革命歲月，以及到訪中科院合肥物質科學研究院，參觀全球首台全超導托卡馬克核聚變實驗裝置，即是坊間所指的「人造太陽」，並了解合肥未來大科學城建設與核聚變產業發展。



港區人大代表團考察安徽合肥。（霍啟剛FB）

港區人大代表團考察安徽合肥。（霍啟剛FB）

每年8月，全國人大代表一般都會到內地不同省市考察調研，今年到訪被譽為「最強風投城市」的安徽合肥。港區人大代表霍啟剛表示，合肥近年爆發式成長，堪稱國家區域經濟發展奇蹟。由過去相對傳統的省會，一躍成為國家新興產業創新高地。

港區人大代表團考察安徽合肥。（霍啟剛FB）

港區人大代表團考察安徽合肥。（霍啟剛FB）

他說，今次考察主要希望深入探尋外界稱為「合肥模式」的成功密碼。合肥近年憑獨特的「政府引導基金」與產業投資模式，由早期前瞻布局新型顯示面板、引進與培育新能源汽車產業，到率先推動人工智能技術，「政府引導基金」在培育「新質生產力」方面發揮關鍵作用。

香港現時正全力推進北部都會區建設，並已設立河套基金，合肥點樣運用資本引導同產業鏈培育來推動創科突破，非常值得香港深入學習與借鑑。 港區人大代表霍啟剛

港區人大代表團考察安徽合肥。（霍啟剛FB）

霍啟剛指，了解合肥量子資訊、新能源及先進製造業的前沿突破，以及生態圈的建設，有助更好思考香港如何發揮「一國兩制」下國際化與基礎研究優勢，加強兩地在創科與產學研轉型合作。

港區人大代表團考察安徽合肥。（霍啟剛FB）

同時，霍啟剛認為「十五五」規劃綱確立香港在中西文明交流互鑒中重要窗口作用，需要持續探索如何有效向國際介紹中華傳統文化，相信今次考察文化產業園將會有啟示。