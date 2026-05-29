議員來稿．霍啟剛｜從古洞北劍擊館規劃看體育盛事化的思維變革

來稿議員：霍啟剛



國家「十五五」規劃明確提出要加快「體育強國」建設，而正在編制中的《香港五年規劃》也強調要深化文體旅協同發展，大力推動盛事經濟。香港體育設施的設計及規劃模式需要與時俱進，官員和政府部門的思維更必須同步更新。近年香港劍擊運動員在各大國際賽事中屢創佳績，是香港人的驕傲。二零二四年施政報告提出將會興建一個可作劍擊訓練及舉辦國際級別比賽的體育館，反映政府對劍擊運動同整體香港體育發展的肯定與支持。



霍啟剛。（商台）

然而，政府日前向立法會發展事務委員會提交文件，申請99.6億元在古洞北新發展區興建兩幢政府聯用大樓，內設業界期待已久的劍擊館。惟文件中場館的具體位置、面積、設計及設施全部欠奉，觀眾座位僅一千個，難以滿足大型國際劍擊賽事的需求，引來體育界關注。

場館定位模糊與國際賽事需求存落差

文件涉及劍擊館的部分只有寥寥幾行文字，關於場館的具體位置、面積、設計和內部設施全部欠奉。擬議的觀眾座位數目竟然僅一千個，與中國香港劍擊總會參考全運會規模提出的六千個座位相差甚遠。康文署稱已收集業界意見，並認為一千個座位足以舉辦國際性賽事，筆者認為並非單純「有沒有諮詢業界」的問題，而是諮詢的質量以及官員思維的問題。政府需要釐清場館的真正定位，究竟是一個用來推動體育「五化」發展、舉辦國際級別比賽的場館，還是僅僅屬於另一個社區康體設施。

當局將其形容為可用於劍擊訓練及比賽的多用途主場館，場館定位模糊，筆者必須指出，多用途與專用劍擊館是兩個截然不同的概念。一個真正的專用劍擊館應該在設計和主要用途上為劍擊運動量身訂造，允許劍擊總會的專業器材長期存放，以降低目前因為場地不固定而導致的高昂辦賽成本。

此外，國際劍擊聯會的確沒有就比賽座位數目設下硬性要求，即使沒有座位在「理論」上亦可以舉辦世界盃分站賽，不過熱愛體育的朋友亦明白，座位數目多寡直接影響門票收入和賽事氣氛，過低的座位上限會嚴重削弱香港在申辦世界盃分站賽和大獎賽等國際頂級賽事時的競爭力，而國際體育組織實地視察選擇主辦地時，亦必然會嚴格比較各個申辦方的整體場地條件。

突破傳統規劃限制與深化業界溝通

自張家朗獲得奧運冠軍後，香港青少年參與劍擊運動的人數呈現爆發式增長，現時青少年及地區比賽常常因為參賽人數過多而導致賽程嚴重超時。在劍擊熱潮持續的關鍵發展時刻，興建一個功能完善的專用場館，對於培養新一代的優秀劍擊運動員能發揮承先啟後的關鍵作用。

而北部都會區的發展需要有破格的思維，規劃體育設施時不應再盲目嚴循與人口掛鉤的《香港規劃標準與準則》，特別是在發展初期人口尚未完全到位的情況下，基礎設施的興建更要具備前瞻性。除了觀眾座位之外，舉辦高水平國際賽事還需要一系列不可或缺的配套設施，而相關細節在目前的文件中完全沒有提及。

根據劍擊總會的專業意見，政府在規劃時必須考慮設置足夠數量的副場館，其中三個比兩個更為理想，同時需要規劃完善的運動員熱身區、大型液晶顯示屏、高規格的資訊系統、多功能房，以及電視直播與轉播所需的高電壓配備，這些設計細節是吸引國際體育盛事落戶香港的關鍵。

筆者雖然知悉政府曾接觸劍擊總會，但令人遺憾的是總會向署方提供參考數據及提出希望了解場地細節後，就未再獲署方跟進，沒有形成充分的雙向交流。筆者日前去信委員會表達業界的強烈關注，並在立法會會議上對政府當局提出質詢，期望在項目進入工務小組委員會之前，讓相關部門與業界持份者有充分溝通和了解，畢竟體育界乃至整個社會，均不希望看到場館在耗資巨額建成後，才發現其規格完全不符合國際賽事的需求，造成無法挽回的局面。

筆者總體上支持在古洞北興建兩幢聯用大樓，並對當中包含劍擊館的規劃表示歡迎。今次政府選擇以「設計及建造」方式進行招標，出發點是為了加快進度，特首亦表明對北都發展「心急如焚」，筆者對此完全理解。然而，加快步伐不代表可以省略充分聽取業界意見的環節。行政主導是特區政府、市民及社會各界的共同責任，政策的落實始終需要凝聚社會共識，才能走得更穩、更遠。政府必須正視業界對場館定位與設計細節的關注，避免項目推得太快而忽略用家需要。筆者未來會邀約相關決策局與業界會面，持續跟進場館定位及各項必要配套設施，確保有關公帑能真正推動香港體育產業邁向新的台階。

作者霍啟剛是第八屆立法會功能界別（體育、演藝、文化及出版界）議員，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長，中國香港劍擊總會名譽會長。



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