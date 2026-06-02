翁金驊捲體罰風波｜霍啟剛指違教練行為守則　促籃球總會嚴肅處理

中國香港籃球總會副會長翁金驊捲入體罰學生風波，社交平台昨日（6月1日）流傳短片一名男生懷疑被相信是教練的男子責罰，男生遭對方捉著左手疑似自摑。涉事漢華中學今日（2日）發家長信稱，事件發生在2023至24學年，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛指，翁金驊明顯違反籃球總會教練行為守則，促請學校及總會調查並跟進。



《香港01》正就時間查詢香港籃球總會。



翁金驊看好湖人能夠奪得總冠軍。（資料圖片）

社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

香港籃球總會設教練行為守則，訂明「教練應避免以粗鄙言詞，下流手勢，口頭或身體暴力行為侵犯與籃球運動有關的人員，對手，觀眾或其他人。」

霍啟剛指，翁的行為明顯違反籃球總會教練行為守則，亦超出社會所能接受的底線，認為總會亦有責任跟進。（資料圖片）

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛發文指，無論在任何情況下，教練都不應採取體罰或具侮辱性的行為。「在體育教學過程中，教練求好心切、情緒難免激動，但作為專業的教練，必須時刻保持專業素養，嚴格控制自身言行。」

他指，翁的行為顯然嚴重違反教練行為守則，亦超出社會所能接受的底線，認為總會亦有責任跟進。他促涉事學校、相關體育總會嚴肅處理，調查事件並採取相應的跟進行動。