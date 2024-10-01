立場案｜鄧炳強致函《明報》批評吳靄儀文章　指英雄化被告罪行

保安局長鄧炳強昨日（9月30日）致函《明報》，批評前立法會議員吳靄儀同日在《明報》刊出題為《權撐住》的專欄文章，指對方以拐彎抹角、指桑罵槐方式談論《立場新聞》案，字裏行間將經法庭公平公開審訊後定罪的鍾沛權「英雄化」，罔顧法庭的清晰裁決，將鍾的犯罪行為美化成所謂的「新聞工作」。鄧炳強強調，特區政府必須嚴正指出其誤導之處，以正視聽。



圖為前立法會議員吳靄儀。(凌子淇攝/資料圖片)

圖為《立場新聞》前總編輯鍾沛權9月26日中午時分到達法院等候判刑，未有回應記者提問。（盧翊銘攝）

吳靄儀在文中提及「權」被判刑21個月，「實際的意見叫他不如認罪博取三分之一減刑」，但「這人不肯，因為他要為新聞工作的信念講清楚」，又稱「我們撐住你的信念撐住你」。

鄧炳強致函《明報》指出，裁決理由清楚指出，「在案發期間，被告不是進行真正的傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭」。被告在擔任立場新聞總編輯期間，知悉並認同文章的煽動意圖，提供發布平台，是意圖煽動憎恨中央或特區政府及憎恨司法。

鄧炳強強調，「任何人煽動支持違法行為都應受到譴責」，法庭表示新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律，但只要是以事實為基礎，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。