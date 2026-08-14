五年規劃｜諮詢期完結收1.6萬份意見　謝小華：有人支持北都發展

香港首份五年規劃公眾諮詢今天（14日）結束。政制及內地事務局局長謝小華指，政府共收到超過1.6萬份來自不同界別、不同背景的市民及持份者的意見或建議，當中有意見支持加快北都發展，集中力量推動大學城和河套區發展等。



謝小華強調，五年規劃不止是香港的重要事務，更是十五五規劃的有機組成部分，亦是融入服務國家發展大局的重大舉措，以香港公共行政發展的里程碑。當局會整理好意見，目標在9月內發表香港首份五年規劃。



政府合共舉辦逾100場諮詢會 市民支持制定5年規劃

謝小華今日下午會見傳媒時表示，社會對五年規劃的公眾諮詢反應熱烈，顯示不同界別的持份者對香港的未來都充滿信心。她提到在公眾諮詢期間，政府合共舉辦逾100場諮詢會，當中有約30場由特首親自主持，分別聽取了人大政協代表，立法會議員、商界、科創界、教育界意見等。政府亦同時走訪大灣區其他城市，了解他們就對接和合作發展的意見。

謝小華續稱，公眾諮詢文件和專題網站，亦為政府收集意見的重要渠道，為期兩個月的諮詢今日完結，政府共收到1.6萬份意見及建議。她表示，市民支持香港制定5年規劃，大家普遍認同五年規劃有助把握形勢和機遇，作更好的部署。

8成意見來自個別市民 2成來自政黨、商會等

至於收集意見的比例，她指1.6萬份意見及建議當中，有8成來自個別市民，2成來自政黨、商會、團體等。而個別市民較聚焦單一項目或議題。她認為情況正常，反映市民對切身問題關注。

社會認見支持助力建設國際創科中心 加快北都發展

她提到，當局用了人工智能分析及整理意見，認為社會的意向明顯，普遍支持聚焦對接國家層面的戰略發展，包括推進「四中心，一高地」的發展。有意見認為香港應重點培育具策略價值的新興產業、發揮專業服務優勢、助力建設國際創科中心，鞏固國際金融中心地位等。另有意見支持加快北都發展，集中力量推動大學城和河套區等。同時，有不少市民關注各項民生範疇，房屋教育醫療等。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華(中)在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠(左)和政制局副局長胡健民(右)，簡介諮詢文件。（何頴賢攝）

謝小華：將開會研究意見可取之處 整理好後交特首

她強調，五年規劃不止是香港的重要事務，更是十五五規劃的有機組成部分，亦是融入、服務國家發展大局的重大舉措，以香港公共行政發展的里程碑。下一步會進行內部討論，研究意見的可取之處，把意見整理好向特首提交，並納入五年規劃內。目標在9月內發表香港首份五年規劃。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

何謂「約束性指標」、「預期性指標」？

行政長官李家超早前提到，五年規劃會制定政府必須履行的「約束性指標」和引導市場方向的「預期性指標」。她今日進一步解釋指，「約束性指標」通常用於，涉及政府的公共資源配置、政策支持範疇上，例如環境保護指標，糧食安全指標等；至於「預期性指標」則會用於涉及經濟發展、創新、民生褔址方面。而由於「預期性指標」，需要政府引導之餘，亦要市場推動，故未必能夠有效地計算會發生的幅度。