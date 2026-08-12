五年規劃｜梁美芬倡涉北都官員簽責任書　與晉升掛鈎　延誤可免職

香港首份五年規劃的公眾諮詢期將於本周五（14日）結束。經民聯今日（12日）舉行發布會，就五年規劃提出多項經濟發展核心指標與實施建議。經民聯副主席梁美芬建議相關官員須簽署「目標責任書」，將工程進度與公務員晉升直接掛鉤，延誤項目者將面臨約談甚至免職。經民聯定下九大核心指標，期望香港在五年內超越倫敦，成為全球第二大金融中心，並透過發展北部和輸入人才應對低生育率，達致800萬人口目標。



經民聯今日（12日）舉行發布會，就五年規劃中的北都建設、經濟發展核心指標與實施建議提出討論。（李可榆攝）

北都官員簽「目標責任書」 梁美芬：公務員需刺激

梁美芬建議特區政府採用「特事特辦」的行政手段，打破部門常規，就北都特定項目成立「項目指揮部」或工作專班，安排相關部門同場辦公，進行集體決策，將常規需要數個月的審批程序壓縮至幾天內完成。

她建議要求相關官員簽署「目標責任書」，將行政要求與官員的晉升、考評深度綁定，表現優異者獲獎勵，延誤項目者則會被約談甚至免職。梁美芬指，香港公務員團隊質素極高，但部分人任職二、三十年後「有時好似麻木咗，要刺激下」。她強調，香港別無選擇，必須主動挑戰。

梁美芬建議要求相關官員簽署「目標責任書」，將行政要求與官員的晉升、考評深度綁定，表現優異者獲獎勵，延誤項目者則會被約談甚至免職。（李可榆攝）

設九大經濟指標 吳永嘉：超越倫敦並肩紐約

經民聯黨魁吳永嘉在會上提出九大核心經濟指標。宏觀經濟方面，期望五年內GDP保持3%以上增速；金融發展方面，冀五年內超越倫敦成為全球第二大金融中心，並爭取十年內建成與紐約並肩齊驅的頂級金融中心，港股日均成交額達4,000億元。

他建議政府設立50億至100億元的「香港北都創投基金」，發行「北都建設債券」集資，以投資等方式進入北都建設，以公私營合作模式吸引企業參與。

吳永嘉提出九大核心指標，包括五年內GDP保持3%以上增速，五年內超越倫敦成為全球第二大金融中心。（李可榆攝）

冀靠北都發展和人才引進提高生育率

經民聯的指標提出，要在五年內將香港人口增加至約800萬，以為本世紀中葉達至千萬人口打好基礎。

針對本港生育率偏低，如何有信心達成如此龐大的人口增長目標的問題，吳永嘉認為，北都將帶來龐大發展空間，加上特區政府近年推出的人才入境計劃已吸引大批人士來港，相信未來能透過各項人才計劃，順利達成人口增長的目標。