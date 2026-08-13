五年規劃｜狄志遠倡設「民生承諾表」每年交代　增立法會直選議席

政府最快今年9月推出首份五年規劃。前立法會議員、新思維主席狄志遠今日（13日）表示，希望希望當局建立《五年民生承諾表》，列明重點民生措施的基線、五年目標、年度里程碑、主責部門和公開成果，並每年交代有沒有兌現。



狄志遠又指出，未來五年政府將政制發展納入考慮，透過逐步增加立法會和區議會的直選議席，為推動「雙普選」創造條件。至於具體比例，他強調方向較數字重要，「行一步總好過停喺度」。



8月13日，新思維見記者公布對首份五年規劃的建議。（何夏怡攝）

狄志遠談雙普選：相信中央都對我哋有信心

新思維今日公布對首個五年規劃的建議。狄志遠呼籲下屆政府在未來五年研究逐步增加立法會和區議會的直選議席，不過沒有給出具體數字，「方向比數字重要，行一步總好過停係度」，具體希望政府在《基本法》及「一國兩制」框架下，制訂《長遠政制發展研究及公眾參與路線圖》，並在五年規劃第三年進行中期公眾檢討。

被問及推動「雙普選」缺乏什麼必要條件，他指選舉制度完善後，議會將近無紛爭，看不到發展政制會有難度和破壞。他形容，邁向「雙普選」是《基本法》的內容，「中央官員都無講過雙普選、『831』係歷史或唔再出現」，相信民主制度下政府運作能得到民意支持，現時是討論政制發展的理想階段。「我相信中央都對我哋有信心，條件就足夠，可以行多一步。」

8月13日，新思維見記者公布對首份五年規劃的建議。（何夏怡攝）

促政府主動公開五年規劃成果 不兌現要問責

民生方面，狄志遠希望規劃不應只有「長官意志」，要達到基層市民「共同富裕」，具體包括重設貧窮線和建立多維度貧窮指標、訂立照顧者支援目標、完善殘疾人士跨局過渡支援等。

他又希望當局建立《五年民生承諾表》，列明重點民生措施的基線、五年目標、年度里程碑、主責部門和公開成果，並每年交代有無兌現，如延誤如何補救。他指應打造「問責型政府」，運用好部門首長責任制，當各部門達不到五年規劃指標時，應作出解釋甚至懲罰，令市民見到政府有交代和「真問責」。他強調問責並非消極地「捉錯處」，而是推動部門「做好件事」。

8月13日，新思維見記者公布對首份五年規劃的建議。（何夏怡攝）

彭意婷促公眾諮詢改為「兩階段」

新思維副秘書長彭意婷關注，如何令市民尤其青年真正關心五年規劃。她指現時公眾諮詢制度落後，是一次性收集公眾意見，建議五年規劃、重大土地發展、福利制度和產業策略的公眾諮詢，改為兩階段諮詢。即先收集市民關注問題方向，形成具體方案後再諮詢公眾，且諮詢期不少於三個月。她亦強調，政策文件不應太繁複，應該透過給出政策摘要、圖像化重點、無障礙版本等，降低市民閱讀難度。

彭意婷又指，政府應在五年規劃中訂立青年獨立生活、優質初職、技能轉換及精神健康的指標，並具體交代北都等大型公共投資項目，可為青年帶來的就業機會等。