五年規劃｜民建聯促升級維園大球場等體育設施　推動「主場經濟」

政府正籌備編制香港首個「五年規劃」，民建聯向文化體育及旅遊局提交倡議書，根據五大方向提出近60項建議。民建聯促請當局設立「盛事專組」加強跨部門協調工作；重新檢視香港大球場的定位，升級維園、九龍公園等市區核心公園的老舊體育設施，滿足地區需求及國際賽事標準；鼓勵推廣電子門票二維碼折扣和交通優惠，帶動「主場經濟」。



政府正籌備編制首個「五年規劃」，民建聯向文化體育及旅遊局提交倡議書，根據5大方向提出近60項建議。（李可榆攝）

倡議書根據5大方向提出近60項建議。（李可榆攝）

倡設盛事專組 加強跨部門協調工作

民建聯今日舉行記者會，介紹向政府提交的建議。民建聯立法會議員鄭泳舜指出，國際大賽審查要求日漸嚴格，現有跨部門協調人手與機制備受關注。他建議將現時的「大型體育活動事務委員會」正式升格為「大型體育盛事統籌專組」。專組將聯合文體旅局、發展局、商經局等建立常規協作機制，並作為官方對外窗口，主動向海外招商引資。

鄭泳舜建議將現時的「大型體育活動事務委員會」正式升格為「大型體育盛事統籌專組」。（李可榆攝）

重新檢視大球場 升級公園設施

針對本港高規格國際賽事場地不足，鄭泳舜指出，不應任由香港大球場閒置「曬太陽」，應發掘其舉辦足球以外賽事的潛力。至於建於上世紀80、90年代的維多利亞公園及九龍公園康體設施，可能因座位設計或尺寸規格「差幾吋」而未能符合國際賽事的最新要求，民建聯促請當局進行策略性升級。當局可趁花墟重建契機，活用旺角大球場及優化周邊設施，為引入HYROX等新興城市運動創造空間。

發展主場經濟 倡推二維碼折扣和交通優惠

針對如何將體育賽事的人流轉化為實質的經濟效益，倡議書提出推動「主場經濟」。建議建立「盛事通」一體化平台，讓旅客及市民憑電子門票二維碼（QR Code），在賽事前後一段時間內，於全港各區的零售、食肆及酒店享受折扣。倡議書亦建議政府與港鐵、巴士等公共交通營辦商協調推出乘車優惠，延長旅客留港時間。

倡議書提出推動「主場經濟」，建立「盛事通」一體化平台。（李可榆攝）

善用紅磡閒置海濱 打造本地特色體育品牌

在賽事類型方面，倡議書建議吸引歐美球隊季前熱身賽及亞洲大型足球賽事來港，借鑑海外經驗，利用啟德主場館舉辦大型健身及運動體驗活動。亦鼓勵扶持具本地文化特色的體育賽事品牌，例如利用紅磡前碼頭等海濱空間舉辦水上活動，結合龍舟、搶包山等傳統項目，打造能彰顯香港獨特魅力的標誌性賽事。