盧寵茂邀內地藥廠來港做臨床試驗　以香港為平台向國際推創新藥

醫務衞生局局長盧寵茂率領代表團訪問海南省，今日（8月14日）參觀當地一所製藥企業，介紹醫衞局在推動香港發展成為國際醫療創新樞紐的多項措施，包括優化藥物審批和註冊制度，以及推動臨床試驗。盧寵茂歡迎內地藥廠來港開展臨床試驗，充分利用香港的獨特優勢，促進先進生物醫藥技術在港的轉化和臨床應用，並以香港為平台將創新藥推向國際市場。



醫務衞生局局長盧寵茂率領代表團訪問海南省，今日（8月14日）早上與當地一所製藥企業的管理層人員會面。衞生署署長林文健（左三）和真實世界研究及應用中心總監張正龍（左四）亦有出席。（政府新聞處）

訪問海南三日 介紹香港發展國際醫療創新樞紐進展

盧寵茂前日起訪問海南三日，與當地醫療衞生官員會面，參觀海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區和醫藥企業，了解當地醫療服務和藥業的最新發展。行程最後一天，他於今早參觀一所製藥企業，介紹香港如何推動發展成為國際醫療創新樞紐。

他表示，為配合國家「十五五」規劃，香港積極推動生物醫藥技術的研發與應用，並透過粵港澳大灣區國際臨床試驗所、真實世界研究及應用中心，以及將於今年內成立的香港藥物及醫療器械監督管理中心，進一步完善新藥研發及審批機制，為創新藥提供從臨床試驗、監管審批，以至納入公營醫療系統的完整支援。

醫務衞生局局長盧寵茂率領代表團繼續訪問海南省，圖為他（右四）和衞生署署長林文健（右五）參觀當地一所製藥企業。（政府新聞處）

衞生署長林文健、真實世界研究中心總監張正龍陪同

代表團成員包括衞生署署長林文健、醫衞局高級顧問樊敬文、真實世界研究及應用中心總監張正龍，以及醫衞局、衞生署和醫院管理局人員。他們下午結束訪問行程返港。離開海南前，他們與海南省港澳事務辦公室官員會面，分享香港在醫療衞生政策範疇的最新發展。