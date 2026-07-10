跨境直通救護車29人受惠暫無意資助 盧寵茂稱不鼓勵大病便離港醫
撰文：吳美松
出版：更新：
醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）出席立法會衞生事務委員會會議時表示，特區政府與廣東省早前開通的跨境直通救護車試行計劃，至今已有29名病人受惠。有議員關注當局會否將計劃擴展至更多大灣區城市並提供資助，盧寵茂表示，相關服務涉及內地醫院及本港部門大量協調工作，行政成本相當高，暫時無計劃為需要的港人提供資助，也不鼓勵市民在患有大病時前往其他地方醫治。
今年3月實施雙向轉運 整體運作良好
盧寵茂在會上表示，特區政府聯同廣東省、深圳市及澳門特區政府，於2025年11月全面開通跨境直通救護車試行計劃，由深圳、澳門、珠海及南沙的指定醫院載送病人到香港指定公立醫院，並已於今年3月實施與深圳、澳門及珠海的雙向轉運安排，整體運作良好。
檢視計劃成果再考慮是否擴展 盧寵茂：本港公院已提供全面醫療服務
對於議員提出擴展計劃及提供資助的建議，盧寵茂回應指，當局會先檢視計劃成果並視乎實際需求，再考慮是否擴展至更多地方。盧寵茂表示，試行計劃主要涵蓋非緊急及病情穩定的轉院個案，收費由內地當局釐定並提供予相關醫院，港府暫無意提供資助。盧寵茂強調，本港公立醫院已提供全面的醫療服務，不鼓勵市民在患大病時離港就醫，若市民最終決定到內地就醫，應自行承擔相關開支。
除了跨境救護車外，盧寵茂指「長者醫療券大灣區試點計劃」在2024年擴大範圍後，更於2025年進一步擴展，新增12間醫療機構，實現大灣區9個內地城市全覆蓋。連同港大深圳醫院的「一院兩點」，合資格長者目前可在21個服務點使用醫療券。目前除港大深圳醫院外，已有超過4.06萬名合資格長者使用醫療券，涉及約10萬宗交易，申領交易總額約1.33億港元。至於「支援大灣區醫管局病人先導計劃」，累計已有超過6100名病人參加，診症人次達2.7萬次。