跨境直通救護車29人受惠暫無意資助　盧寵茂稱不鼓勵大病便離港醫

醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）出席立法會衞生事務委員會會議時表示，特區政府與廣東省早前開通的跨境直通救護車試行計劃，至今已有29名病人受惠。有議員關注當局會否將計劃擴展至更多大灣區城市並提供資助，盧寵茂表示，相關服務涉及內地醫院及本港部門大量協調工作，行政成本相當高，暫時無計劃為需要的港人提供資助，也不鼓勵市民在患有大病時前往其他地方醫治。



2026年3月27日，政府今日公布「大灣區跨境直通救護車試行計劃」由即日起正式與深圳、珠海和澳門實施雙向轉運安排。圖示日前參與雙向轉運演練的澳門跨境救護車經港珠澳大橋前往澳門仁伯爵綜合醫院。（政府新聞網公報）

今年3月實施雙向轉運 整體運作良好

盧寵茂在會上表示，特區政府聯同廣東省、深圳市及澳門特區政府，於2025年11月全面開通跨境直通救護車試行計劃，由深圳、澳門、珠海及南沙的指定醫院載送病人到香港指定公立醫院，並已於今年3月實施與深圳、澳門及珠海的雙向轉運安排，整體運作良好。

檢視計劃成果再考慮是否擴展 盧寵茂：本港公院已提供全面醫療服務

對於議員提出擴展計劃及提供資助的建議，盧寵茂回應指，當局會先檢視計劃成果並視乎實際需求，再考慮是否擴展至更多地方。盧寵茂表示，試行計劃主要涵蓋非緊急及病情穩定的轉院個案，收費由內地當局釐定並提供予相關醫院，港府暫無意提供資助。盧寵茂強調，本港公立醫院已提供全面的醫療服務，不鼓勵市民在患大病時離港就醫，若市民最終決定到內地就醫，應自行承擔相關開支。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/歐陽德浩攝）

除了跨境救護車外，盧寵茂指「長者醫療券大灣區試點計劃」在2024年擴大範圍後，更於2025年進一步擴展，新增12間醫療機構，實現大灣區9個內地城市全覆蓋。連同港大深圳醫院的「一院兩點」，合資格長者目前可在21個服務點使用醫療券。目前除港大深圳醫院外，已有超過4.06萬名合資格長者使用醫療券，涉及約10萬宗交易，申領交易總額約1.33億港元。至於「支援大灣區醫管局病人先導計劃」，累計已有超過6100名病人參加，診症人次達2.7萬次。