盧寵茂晤新加坡保健衞生部代表團 交流兩地中醫藥發展
撰文：蕭通
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醫衞局局長盧寵茂周二（14日）與新加坡保健衞生部保健衞生總司長麥錫威，以及其率領的代表團會面，就兩地中醫藥發展進行交流。
將對接「十五五」推動中醫藥走向世界
盧寵茂向代表團介紹香港中醫藥發展的策略，稱國家《十五五規劃綱要》提出要推進中醫藥傳承創新，推動中醫藥走向世界。行政長官正領導特區政府制定五年規劃，全面、主動對接國家「十五五」規劃，當中在醫療衞生領域，如何善用「一國兩制」的優勢推動中醫藥走向世界，將是重要一環。
盧寵茂又稱，港府一直積極推動中醫藥發展，已取得初步進展，包括去年公布首份《中醫藥發展藍圖》，以及兩個中醫藥發展旗艦項目——香港中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓的啓用。
會議上，香港代表介紹《藍圖》的政策方向、中醫藥規管制度、中醫及中西醫協作服務，以及香港中醫醫院及政府中藥檢測中心的功能。
新加坡代表團亦分享了當地中醫藥發展現況。雙方亦就中醫服務模式、中西醫協作的臨床實踐，以及兩地在推行中醫藥政策上的經驗等議題進行討論。
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