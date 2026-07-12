醫委會｜盧寵茂批增業外委員只屬口號　腦癱案有人失職交公務員局

政府正提出修例改革醫委會。醫務衞生局局長盧寵茂對於社會有聲音認為醫委會「醫醫相衞」，要求再增加業外委員比例，形容是「口號」，無法解決問題，亦是過去改革「不到位」的原因。雙非嬰黎遠建腦癱案拖延超過16年才有結果，盧寵茂承認醫委會秘書處有不應出現的延誤，已將涉事職員交至公務員事務局處理。



醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

具醫療專業的衞生署首長級官員將領導醫委會秘書處

醫務衞生局局長盧寵茂在電視節目《講清講楚》表示，今次醫委會改革不只改革處理申訴機制，亦包括改革醫委會的組成、醫生干犯嚴重罪行的即時處分等。他又形容，今次改革處理申訴機制全面透徹、有針對性，以防止出現可能延誤的地方，並非「口號式」增加業外委員。

今次改革包括設立醫務調查組及醫務審裁團，負責調查投訴及作出裁決，取代現時初步偵訊委員會及研訊小組。盧寵茂透露，調查員以往較多由處理行政的公務員出任，改革後會加入醫療背景專業。衞生署首長級、具醫療專業的官員，則會作為秘書處的領導角色，若需要調查員，署方會根據案件的複雜性，考慮派專業人員擔任調查員，加快調查工作。

政府正提出修例改革醫委會。（資料圖片）

雙非嬰黎遠建腦癱案拖延15年後一度終止，近日才有結果。（資料圖片／湯致遠攝）

批「醫醫相衛」口號令過往改革不到位

當局預計改革後，處理申訴的平均時間可減至約29個月。被問到日後調查時間長超過五年、七年等的個案會否「絕跡」，盧寵茂未有保證，「你話我可唔可以劃一條線，話一定無個案會超過五年、七年或者十年呢，我相信無人可以講」。他續說，若案件涉及刑事檢控或死因庭程序，醫委會需要在相關程序完成後才可開始研訊。

改革提出將業外委員比例增至31%，但仍較海外地區最低的33%為低。他指不能「選擇性」地找地方對比，舉例指有一半屬業外委員的英國並非好例子，因為英國的醫委員成員數目少，難處理複雜個案，「周圍咁去抄唔係一定啱香港使」。

我可以好大膽咁講句，過往醫委會改革係有啲唔到位，其中一個原因係咩呢，就係大家只係噏一個口號話「醫醫相衛」，就話只要唔好畀醫生（參與），加多啲業外委員就解決晒問題。我可以好肯定話畀大家聽，唔係㗎。 醫務衞生局局長盧寵茂

雙非嬰黎遠建腦癱案拖延超過16年才有結果。（社區組織協會提供）

雙非嬰黎遠建腦癱案拖延超過16年才有結果。（資料圖片／湯致遠攝）

佩服腦癱案父母 認有不應出現的延誤

雙非嬰黎遠建腦癱案拖延超過16年，最近才有結果。盧寵茂表示，十分佩服黎的父母，一直相信香港的醫療體制，對黎遠建不離不棄。當局早前表示會調查有否人失職，盧寵茂承認，過程間有不應出現延誤的地方，秘書處相關人員已交由公務員事務局跟進，若有失責，該局會根據程序作處置，但他就無透露涉及的人數、職級。