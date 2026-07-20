羅淑佩通宵睇波後行書展　課金支持葉劉、曾鈺成新書｜政壇諸事町

香港書展周二（21日）結束，剛從新疆旅遊返港的文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（20日）凌晨觀看世界盃直播後，下午行書展買17本書，較去年多10本書，包括「課金」支持行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀出版的報章專欄合輯《姐姐的話》，隨書附送閃卡，以及立法會前主席曾鈺成的回憶錄《崢嶸歲月》。



羅淑佩行書展買17本書。（羅淑佩FB）

羅淑佩行書展買17本書 較去年買多10本書

羅淑佩在社交平台分享書展17本「戰利品」，包括著名飲食文化學者周松芳的《粵菜北漸記》、本地插畫師 Janette Cheung（張敏儀）創作的《萌Q小熊貓：香港之旅》、學者蕭冬連的《探路之役：1978-1992年的中國經濟改革》及《篳路維艱：中國社會主義路徑的五次選擇》、《圖說中國01：傳說時代．夏．商．西周》、《圖說中國02: 春秋．戰國》、《圖說中國03：秦．漢》、《A brief history of inequality》、《The Road to Freedom: Economics and the Good Society》、《堂會確是一間有限公司。：一位資深牧者的真情剖白》、家庭發展基金總幹事羅乃萱的《陪你一起，等到天亮：帶著堅定帶著溫柔的陪伴紀事》、葉劉淑儀的《姐姐的話》、曾鈺成的《崢嶸歲月》、粵劇老倌阮兆輝的《此生笑談天地間》、《號外50 —— 當香港變成一種風格》。

一共17本書，書比去年再多買了一些，是時候下定決心多抽時間讀一讀了！ 羅淑佩

2025年羅淑佩在香港書展買了7本書。

羅淑佩表示經歷了24小時的文體旅行程，昨日下午結束新疆一星期旅遊後返回香港，今日零晨到啟德體育園與市民觀看世界盃決賽，下午去灣仔會展行書展。