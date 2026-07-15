葉劉新書11張小卡福利曝光　揭隱藏款穿中學校服閃卡｜政壇諸事町

香港書展今日起（15日）開鑼，人稱「姐姐」的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，今年出版兩本新書，分別是《姐姐的話》和《Regina's English Works for You》系列第十本。緊跟潮流的葉劉推出購書送小卡福利，一共11款，卡背後是「姐姐語錄」，款式隨機，當中一張是隱藏款閃卡，印上葉劉穿中學校服的相片。



葉劉新書11張小卡福利曝光

葉劉新書11張小卡福利曝光

葉劉新書11張小卡福利曝光 揭隱藏款穿中學校服閃卡

隱藏款閃卡卡面五彩斑斕，身穿中學校服、仍是叫「劉淑儀」的葉劉坐在椅上，雙手合起來狀甚看書般。

葉劉隱藏款閃卡（新民黨提供）

據聞獲得隱藏款閃卡並非一定要靠運氣， 若讀者一次購買10本葉劉教英文的書，即可一次過獲得全套11張小卡，包括隱藏款閃卡。

葉劉淑儀去年出回憶錄《葉劉淑儀服務香港50年》，回顧她由公務員、保安局局長，到創立新民黨、成為行政會議召集人的歷程。她今年透露回憶錄已印製第三版，今年再出兩本書，一本名為《姐姐的話》，據悉這本新書贈送葉劉的貼紙。

另一本則是《Regina's English Works for You 10》，是她第十本教英文的書。她說，會談及如何利用AI提升英文寫作能力，希望幫到大家。