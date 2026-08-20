元朗狗咬狗｜陳婉嫻倡加辣拘留疏忽主人　勿讓個別行為玷污政策

元朗YOHO大狗咬死小狗的事件，引起社會廣泛關注，主人疑無為施襲的大狗使用牽繩及戴口罩。工聯會立法會前議員陳婉嫻今天（20日）表示隨著寵物經濟升溫，攜犬出入市區公眾場所的機會大增，現行牽狗帶法例執行細節存在明顯缺口，建議必須加快檢視、加強監管大型犬隻的相關條例，應參考內地部分城市將未對動物採取安全措施致其傷人的罰則提升至行政拘留層級，以提高違法成本，避免政策原意被個別疏忽行為所玷污。



帖主稱小狗主人在身後目睹整個過程，當場崩潰大哭、全身發抖，場面令人心碎。（threads／yyy.yuu）

陳婉嫻：牽狗帶法例執行細節存在明顯缺口

陳婉嫻撰文表示，老一輩傳媒人常說「狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞」。然而，近日香港發生一宗大型犬隻在短時間內接連咬死兩隻小狗的悲劇，卻成了全城熱話的大新聞。她說事件之所以引起廣泛關注，除了情節駭人聽聞，更因為發生在社會對寵物政策高度敏感的時刻，讓人即時聯想到政府剛於上月放寬食肆攜犬入內的新安排。

陳婉嫻

她憶述以往到偏遠地區考察時，都不難見到「放養」的犬隻在村內自由走動。有些懶洋洋地躺平曬太陽，看似溫和；有些則地域性極強，一見陌生人靠近，便即時撲出、狂吠不止，甚至追趕車輛。這些在鄉郊看似「常態」的場景，背後一直潛藏著不可忽視的安全隱患，只是過去因為地點偏遠，問題未有被放大檢視。隨著寵物經濟升溫，攜犬出入市區公眾場所的機會大增，大型犬隻傷人的風險便不能再以「個別事件」或「鄉郊常態」來輕視。

根據現行法例，體重達20公斤或以上的大型犬隻在公眾地方，必須以長度不超過兩米的狗帶穩妥地牽引云云……法例在，但法例的執行細節仍存在明顯缺口。 陳婉嫻

陳婉嫻

陳婉嫻倡加辣拘留傷人寵物主人 勿讓疏忽行為玷污政策

陳婉嫻指，政府必須加快檢視並加強監管大型犬隻的相關條例。

除了嚴格執行現有的牽引和晶片登記規定外，更應參考內地部分城市已落實的「新修訂治安管理處罰法」，將未對動物採取安全措施致其傷人的罰則提升至行政拘留層級，以提高違法成本。 陳婉嫻

同時，針對「寵物友好」場所的營運，應盡快制定更清晰的准入標準與衛生安全指引，避免政策原意被個別疏忽行為所玷污。

她說唯有透過完善法規、嚴厲執法與公眾教育多管齊下，才能避免同類悲劇重演，真正實現人寵和諧共存的文明願景。