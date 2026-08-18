元朗咬死狗｜何敬康譴責不良寵主劣行　江玉歡促罰終身不准養狗

元朗YOHO商場大狗咬死小狗事件，引起廣泛關注。本身是狗主的新民黨立法會議員何敬康，早前建議大幅提高狗主疏忽的罰則。他今日（18日）強烈譴責毫無責任心的寵物主人，指許多人習慣將矛頭直指政府，這絕對極不公平，修例規管固然能起阻嚇作用，但執法往往只能在事故發生後，主人的素養如果嚴重落後、毫無責任心，再完美的政策也會被這群人親手摧毀，人寵政策如果失敗，真正的罪魁禍首只有極度自私的不良寵物主人。



立法會前議員江玉歡表示，事件中的大狗主人不顧而去，狗主及其家庭應該終身不准養狗。她說在現行的法例下，不約束好狗隻最多的懲罰是第三級罰款，即一萬元。過往涉及這個罪行的法庭案件寥寥可數。香港對於飼養貓狗的法例主要靠頗舊的貓狗條例和狂犬命條例，形容相比其他地方，本港的法例沒有配合時代的發展。



帖主稱小狗主人在身後目睹整個過程，當場崩潰大哭、全身發抖，場面令人心碎。（threads／yyy.yuu）

何敬康譴責不良寵主劣行

何敬康在社交平台表示，元朗狗咬狗事件令人心痛之餘，更令人憤怒，因政府近年花費大量力氣與資源建設寵物友善設施，甚至積極推動人寵共融政策，例如放寬狗隻進入食肆，政府在硬件和政策上的投入有目共睹。他說，修例規管固然能起阻嚇作用，但執法往往只能在事故發生後，傷害早已造成。政策能否成功，關鍵永遠在於「軟件」，也就是寵物主人的責任感和承擔。

在此，我強烈譴責那些毫無責任心的寵物主人！ 何敬康

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何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

人寵政策禍首是自私主人

何敬康指，最令人為之不值的是本港有一大班非常有素養、負責任的高水平寵物主人，平日默默遵守規則，努力建立良好的社區關係；如今卻因為一些不良寵主的惡劣行為而慘被標籤化，連累整個寵物界別承擔惡名。​

在此，我強烈譴責那些毫無責任心的寵物主人！

​他說如果這項前瞻性的人寵共融政策最終邁向失敗，許多人習慣將矛頭直指政府，形容這絕對極不公平。人寵政策如果失敗，真正的罪魁禍首只有一個，就是那群極度自私、毫無責任感的不良寵物主人。他說，​愛牠請先學會負責任。 牽緊狗繩、戴好口罩、評估犬隻情緒，形容這是做寵主最基本的底線，也是尊重社區的唯一方式。

立法會議員鄧銘心。（直播截圖）

鄧銘心：問題根源不在狗隻身形 在於狗主責任心與管教

另一名立法會議員、經民聯鄧銘心表示，過去曾飼養大型犬隻，並將牠訓練成「狗醫生」陪伴病人和長者，相信問題根源不在狗隻身形，而在於狗主的責任心與管教。她說大型犬體型與力量較大，主人必須承擔更多責任，外出佩戴狗帶及口罩、時刻留意狗隻情緒，形容這些都是基本責任，只要管教得當，大型犬同樣可以是社區安全溫暖的一員。

為防悲劇重演，鄧銘心建議漁護署及警方應加強屋苑平台與寵物公園的巡查，收到舉報快速反應，加強追究未妥善牽引犬隻的狗主的責任；其次，推動責任教育，政府應與動物保護團體合作，加強市民責任觀念，推廣大型犬社交與行為訓練課程，提升狗主應對狗隻突發狀況的能力；第三，改善設施分流，檢視公共空間及「寵物共享公園」規劃，在人流密集區嚴格執行保護措施，減少意外風險。參考外國做法，促進人寵共融。