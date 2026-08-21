政府推AI效能項目公務員數可縮減？卓永興：服務快但非慳到好多人

政府近年積極推動人工智能（AI）應用，施政報告2025宣布成立「AI效能提升組」。政務司副司長兼提升組組長卓永興今日（21日）接受電台訪問時指，首批共30個效能提升項目中，有17個於今年內推出。被問到政府AI化會否大幅削減人手，卓永興指，AI應用雖能節省時間與程序，但不代表可以從中「慳到好多人」。



政府周一日（17日）公布，去年成立的人工智能（AI）效能提升組至今已落實首批共30個效能提升項目，涉及13個政府部門。（政府新聞網）

卓永興表示，成立「AI效能提升組」是為統籌各部門善用AI簡化及重組工作程序，強調「要做得快」，以符合市民期望。他續指，首批30個項目中，今年上半年已推出5個，下半年將推出12個；明年上半年則有9個，其餘4個於明年下半年落實。

卓永興又指，提升組會主動接觸服務覆蓋面大、市民關注度高或接獲較多投訴的部門，目的並非「為做而做」，而是要切實提升服務質素。他以運輸署為例，指續牌服務使用率極高，透過AI技術可大幅縮短通知書發放時間，由過往10日縮短至1日。

他又提到維園過路處亦引入AI交通燈實時控制系統，節省行人等候時間約15至20秒。此外，政府亦利用AI分析點擊模式與速度，成功攔截超過九成以自動程式（Bot）預訂康文署場地的「炒家」。

政府周一日（17日）公布，去年成立的人工智能（AI）效能提升組至今已落實首批共30個效能提升項目，涉及13個政府部門。（政府新聞網）

卓永興指即使政務AI化 出錯時部門及員也不能免責

被問政府AI化會否引致官員或部門推卸責任，同時又會否大幅削減人手？卓永興強調AI僅為輔助工具，部門同事仍需密切監察系統運作並承擔責任，出錯時不能免責。他又指，AI應用雖能節省時間與程序，能釋放資源以提供更快捷準確的新服務，但並不代表可以省卻人手，「用AI呢令到有啲服務提供得更快，其實亦唔代表可以慳到好多人出嚟嘅」，指政府團隊仍需維持人手監察及運作。

卓永興又透露，數字政策辦公室今年內將提供AI工具，供各部門於100個政務場景應用，包括客戶服務、大數據處理及撰寫文件等，明年更會擴展至200個場景。

針對中小企轉型及數據私隱疑慮，他指出政府已出台《人工智能道德框架》及《政府部門人工智能應用指引》，項目推行前必須通過私隱影響評估；生產力促進局、工貿署及貿發局亦會為中小企提供技術與資金支援。另外，政府亦於18區設立支援點，協助長者及基層掌握應用 AI 及提防網絡詐騙。