前議員林素蔚轉跑道　任聯合國兒童基金會社區總監｜政壇諸事町

上一屆立法會有不少議員不尋求連任，有的選擇「轉跑道」回歸私營機構，有的則選擇在電台「開咪」。本身是社工的立法會前議員林素蔚則重回社褔專業，她今日（8月21日）披露，自己正在聯合國兒童基金香港委員會任倡議及社區拓展總監。她表示，過去工作專注地區及本地社褔服務，是次參與國際組織的社會服務工作，不僅是一次全新的嘗試，更是一場深刻的學習之旅。



本身是社工的林素蔚。（廖雁雄攝）

冀結合地區及社福經驗 促進兒童及青少年福祉

林素蔚在社交平台分享自己加入了聯合國兒童基金香港委員會的消息。她表示，過去工作主要專注於地區與本地社福服務，沒有想過能夠有機會參與國際組織的社會服務工作，形容這不僅是一次全新的嘗試，更是一場深刻的學習之旅。

她又稱，有機會在國際舞台上不斷學習與拓寬視野，深深感恩，未來會繼續努力，將國際視野與本地服務經驗結合，全力為兒童及青少年的權益與福祉貢獻己力。

立法會前議員林素蔚轉道跑道任聯合國兒童基金會社區總監。（林素蔚FB）

引知名外交官指青年人須具備四項核心特質

她又提到，日前國際知名外交官Siddharth Chatterjee（常啓德）來到香港聯合國兒童基金會與一班充滿熱誠的青年人交流，在交流會中，Chatterjee向青年人分享了如何善用自身優勢裝備自己、成為具備國際視野的全球領䄂。其中最令她深受觸動的，是他寄語青年人必須具備的四項核心特質，包括同理心、團結、慈悲心和勇氣。她認為這四個詞，不僅適用於外交與國際事務，更是從事社會服務、陪伴下一代成長不可或缺的精神基石。