立法會通過改議事規則　行為不檢停賽至少一周　鄭松泰批多此一舉

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-25 13:13

立法會大會今日（25日）繼續辯論修訂《議事規則》決議案，建議包括設「停賽」機制，若議員行為不檢點，主席可考慮暫停職務一周，其後以倍數遞增，又訂明立法會議案辯論時限及縮短議員發言時間等。 會上多名建制派議員表明支持修改《議事規則》，但有部分議員認為修訂過於嚴厲，旅遊界立法會議員姚思榮質疑，「停賽」機制以倍數遞增過於嚴格，認為每次只罰暫停開會一周已起警剔作用。 熱血公民鄭松泰指，修改議事規則無必要，而研究應否修改，關鍵在於會否扼殺僅餘的議事空間。他指，議事堂的討論近年愈趨流於「表態」，但議事過程要發揮效果，應有「愈辯愈明」的精神，修例縮短發言時間無助解決問題。 決議案在中午12時許表決通過，功能團體22票贊成、0票反對；地方選區16票贊成，1票反對，投反對票為鄭松泰。

鄭松泰發言時指反問，立法會現時已沒有反對派或泛民，是否有回歸到原來應有的議事文化？他以昨日大會審議皇崗「一地兩檢」的議案為例，批評保安局局長李家超對他發言的回應亦只是流於表態。



他又指，自人大決定修改香港選舉制度後，增設資格審查委員會查核參選人的背景，相信日後的立法會議員都符合「愛國者」原則，故現時修改《議事規則》是多此一舉。

▼去年立法會內會風波▼

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梁美芬：珍惜鄭松泰發言

經民聯梁美芬指，近年立法會每況愈下，由前議員黃毓民「掟蕉」打開了「潘朵拉的盒子」，形容反對派玩弄程序有如吸毒，「無法自拔」，稱自己聽過鄭松泰的講話後，相當珍惜其發言。

梁美芬回應鄭松泰指，同意《議事規則》不應隨便修改，指當年首次動用譴責動議調查前議員甘乃威的程序曾相當嚴肅，之後運用立法會（權力及特權）條例調查雷曼事件亦有成果，成功促成了金融調解中心及銀行業適度調整。

立法會。（資料圖片）

陳健波：人的專注時間只有數分鐘 發言太長無人聽

保險界陳健波指，議員「有本事」應該在短時間內表達，認為人的專注時間只有數分鐘，發言十多分鐘沒有人會聽。他又指，日後的立法會增至90人，故縮短時間是無可厚非。他又指過去數年已有人證明，《議事規則》的君子協定會被人鑽空子，故贊成修訂。

民建聯柯創盛指，今次修訂主要圍繞「停賽」、「經濟制裁」及防止拉布三部分，其中市民對經濟制裁反應最好，認為能夠體現對不負責任、只為爭取鎂光燈的議員的制裁，「我唔上班都會被扣減人工啦」。

議事規則委員會主席謝偉俊總結發言時回應鄭松泰，指議會應該鬥智慧、動口不動手，最重要是愈辯愈明，假如人人「做騷」的確會令辯論難以發揮。至於議會文化，他稱明白鄭松泰提出議會文化流於表態，強調修改《議事規則》的同時，仍要尊重少數發言的聲音，亦指政府不應以為在「愛國者治港」下，就能夠在議會「掂行掂過」。

修改《議事規則》的擬議決議案通過後，有關修訂將以法律公告的形式，正式刊憲生效。另外，議事規則委員會有關修改《內務守則》的部分，則留待明日（26日）內務委員會討論並通過後，才會生效。