來稿｜謝振中掌新聞處——告別「發稿機器」時代　借KOL說香港故事

來稿作者：高松傑



香港特區政府日前宣布，經公開及內部招聘後，委任出身警隊的特首辦新聞統籌專員謝振中，出任政府新聞處處長，今日履新。合約為期三年，職級升至D6，月薪介乎28.8萬至29.7萬港元。這項任命不僅打破回歸以來新聞處處長全由政務官出任的傳統，更向外界釋放明確信號——政府在公共傳訊和輿論應對上，正式進入「破格、實戰、擁抱社交媒體」的新階段。



與KOL深度互動合作說好香港故事

從謝振中的履歷審視，任命實屬情理之中。他自警隊公共關係科開拓社交平台、強化傳媒聯絡，到借調保安局處理疫情傳訊，及後進入特首辦先後出任傳訊秘書和新聞統籌專員，十多年來一直處於政府公關最前線。期間大膽延攬電視、電台及社交媒體編輯等資深媒體人加入政府，這顯示他善於打破官僚框架，為官方傳訊注入跨領域思維。公務員事務局局長楊何蓓茵亦表明，有信心謝振中能「向全世界說好香港故事」。

然而，要真正「說好故事」，新聞處不能只停留在傳統媒體關係與發布新聞稿的舊模式。面對全球資訊生態劇變，新聞處的革新策略除了強化海外推廣、培訓人員社交媒體技能、進駐新興平台（如Threads、小紅書）之外，更須把「與KOL深度互動合作」列入戰略層級，視之為傳訊架構不可或缺的一環。

建立「民間傳訊統一戰線」

這方面，內地的經驗值得參考。內地網信部門除了規管傳統媒體，極其重視自媒體的傳播力量，更從社會治理高度將自媒體從業者納入視野。統戰部門明確將自媒體人士定位為「新的社會階層人士」，透過組織培訓、座談交流、政策吹風及合作製作內容，系統性地把這些擁有龐大粉絲基礎的意見領袖，轉化為理解政策、主動傳播正能量的民間節點。這種做法並非單純管控，而是構建了一套官方議程與民間話語並行的複合傳訊體系。

香港新聞處及政府各部門，過去與KOL的合作多屬零散、項目式或危機應對式，缺乏長期、戰略性的夥伴關係。謝振中履新後，大可借鑒內地統戰思維，但轉化為符合香港社會土壤的操作模式：

其一，建立恆常的KOL聯絡與交流機制。新聞處可按議題領域和平台特性，建立本地與海外KOL資料庫，定期舉辦政策簡介會、實地考察及「反向諮詢」，讓KOL準確掌握施政思路，同時也讓政府聽取新媒體世代的真實意見。

其二，合作共創具網感的傳訊內容。政府信息往往因語言僵硬而難以穿透同溫層。新聞處可牽頭與不同光譜的KOL合作，在確保事實準確的前提下，容許以生活化網絡用語演繹政策，讓帖文滲入更多「人味」與「生活感」，擺脫官方賬號慣有的距離感。

其三，危機時刻協同發聲。在重大事故或謠言蔓延時，新媒體輿論場往往由KOL定調。與信譽良好的KOL預先建立互信，有助政府在關鍵時刻透過他們的平台迅速澄清、安撫情緒，填補傳統媒體反應的時間差。

其四，借助KOL推動海外與內地傳訊。說好香港故事，不能只靠政府自說自話，更需在YouTube、小紅書、Instagram等平台，與旅遊、美食、財經、文化類KOL合作，以軟性視角重建國際與內地公眾對香港的立體認知，抗衡片面標籤。

加強與內地宣傳、網訊部門聯動

新聞處的革新，不能只着眼於本地傳訊架構的優化，更須具備「背靠祖國、聯通世界」的戰略視野。新聞處應更積極地與內地各級網訊部門建立恆常互動合作機制，包括中央宣傳部、網信辦、省市宣傳及網信部門，以至粵港澳大灣區內地城市的新聞辦及融媒體中心。透過定期的經驗交流、聯合培訓、信息共享，甚至在重大議題上協同發聲，香港新聞處不僅能吸收內地在網絡輿情管理、政務新媒體運營的成熟經驗，更能將香港的國際傳訊觸覺帶入內地體系，形成互補。

這一協作方向尤其契合當前國家即將進入「十五五」規劃時期的大背景。據了解，特區政府正着手制定香港首個由特區政府自主制定、對接國家「十五五」規劃（2026-2030年）的五年發展規劃，進一步深化改革，推進香港邁向由治及興發展新階段。這是香港歷史上第一次以主人翁姿態主動謀劃中長期發展藍圖，從昔日被動對接國家規劃，到今日主動規劃未來五年的產業佈局、民生藍圖與區域協作。在這一歷史性進程中，新聞處責無旁貸，應充分發揮香港「一國兩制」內聯外通的獨特所長，助力國家向世界講好中國故事、香港故事。

新聞處可把握特區政府自主制定「十五五」對接規劃的契機，同步開展新聞處本身的五年策略規劃。具體而言，可廣泛諮詢傳統媒體、自媒體代表、學界及公關傳訊專家的意見，圍繞「海外推廣策略」「社交媒體矩陣建設」「人員專業培訓體系」「與內地網訊部門協作框架」「KOL夥伴關係制度化」等核心範疇，制訂具前瞻性與可操作性的五年發展藍圖。此舉既能確保新聞處的工作與國家大局同頻共振，也能讓香港的政府傳訊工作擺脫「見招拆招」的被動模式，轉向系統化、戰略化的長遠部署。

從「新階層」到「新伙伴」

內地視自媒體人士為「新的社會階層人士」，背後邏輯是承認其在社會動員和議題設定上的實質影響力。香港新聞處在新處長帶領下，與其將KOL視為難以掌控的變數，不如將其定位為「傳訊生態系統的策略夥伴」。當然，合作過程中必須恪守透明與專業底線，避免淪為政治表態工具，才能維持公信力。

謝振中的任命，為新聞處開啟了戰術革新與團隊重塑的契機。若能在強化海外推廣、提升人員編制技能、深化與內地網訊部門合作的同時，真正建立與自媒體、KOL群體的建設性合作關係，並以五年規劃的思維錨定長遠方向，政府傳訊將不再只是「發稿機器」，而是形成一個能夠感知民情、即時對話、多層次敍事，且具備國家大局觀的動態網絡。屆時，「說好香港故事」才不會是單向廣播的口號，而是滲透於民間的話語共鳴，更是香港融入國家發展、貢獻國家對外傳播大局的實際力量。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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