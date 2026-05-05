謝振中任新聞處長破AO壟斷　劉兆佳：政府工作趨多元應擴大人才庫

警隊出身的新聞統籌專員謝振中今日（5日）起出任政府新聞處處長，任期三年。謝振中經公開招聘後獲委任，打破新聞處長由政務官（AO）出任的慣例，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，政府工作越來越多元化，無論在政府內部還是從社會中吸納更多不同人才，都是合理做法。他又指出，謝振中過去幾年在特首辦做公關工作，累積了與媒體打交道及為政府做宣傳的工作，獲任命為新聞處長並不令人意外，是在激烈競爭中脫穎而出。



政府委任謝振中為政府新聞處處長。（新聞處）

謝振中有公關資歷 並非「度身訂造」

回歸以來歷任新聞處長都由AO擔任，但特區政府在今年2月破天荒公開招聘新處長，當時輿論已普遍認為將打破傳統，而謝振中被視為大熱人選。劉兆佳出席Now新聞台《時事全方位》節目時指出，雖然AO在爭奪政府高層職位上仍具有優勢，但現時多名重要官員都不是來自AO系統，說明AO未必可以壟斷所有職位。

劉兆佳表示，政府工作越來越多元化，需要更多不同的專才，因此他贊成政府更多的向外招聘人才，充實人才庫。

雖然AO仍然在重大職位上有優勢，但隨着政府職能擴充，吸納更多人才，無論是政府內部還是社會上，都值得思考。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

在外界眼中，謝振中深得行政長官李家超信任，但劉兆佳並不認為今次公開招聘是為其度身訂造。他分析，作為政府公關大員，固然不能夠不熟悉政府運作，但若長期在政府工作但缺乏與傳媒接觸，跑去處理公關工作對政府未必有好處； 另一邊廂，政府近年招攬一些媒體人到不同決策局，但「唔係發揮得好好」。

至於謝振中，劉兆佳指他在警務處工作期間已有處理傳媒工作經驗，加入特首辦後亦一直做公關工作，早已不是單純警務人員，獲委任為新聞處長，是對其寄予厚望。

劉兆佳：希望謝振中更積極主動處理與媒體關係

劉兆佳又表示，今屆政府似乎比往屆政府更重視媒體工作，而由於反對派媒體不復存在，政府處理媒體工作不如以往般複雜。他指出，新聞處長現在的主要職能之一是講好香港故事，令市民對政府政策更有認識，對政府有親切感；更重要的是應對「軟對抗」，特別是應對網上對政府的攻擊、虛假與錯誤信息；另外，外國媒體，特別是西方媒體對香港的批評與敵意相當嚴重，如何處理好與他們的關係，減少對香港造成的負面影響，也是日後政府公關工作的主要部分。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳相信，謝振中與媒體打了多年交道，應該掌握到處理與媒體關係的分寸，「我特別希望他用更積極、主動、親切的態度處理與媒體的關係，應該可能更容易收到政府想要達到的效果」。

政府昨日公布謝振中新任命時，公務員事務局局長楊何蓓茵稱讚他擁有豐富的公共行政經驗，擅於處理傳媒和公共關係，具備出色的領導及管理才能，有信心新聞處在他帶領下，將會致力促進外界對政府政策及立場的了解，並向全世界說好香港故事。