謝振中率多個媒體「出海」訪大馬拓業務　拜會亞太廣播聯盟

特區政府新聞處長謝振中率領多個本地媒體出訪馬來西亞，拜訪總部設於吉隆坡的亞太廣播聯盟（ABU），又見證本地媒體與當地同行、智庫及影視製作公司簽訂八份合作備忘錄，拓展海外市場業務。謝振中形容，此行為實踐行政長官李家超去年在施政報告提出的「協助本地傳媒發展香港以外的網絡、說好香港故事」邁進了一大步。



商務及經濟發展局局長丘應樺與馬來西亞交通部長陸兆福見證四間香港傳媒與馬來西亞傳媒及其他機構簽署多份諒解備忘錄，促進新合作機遇。圖為丘應樺（右三）、陸兆福（中）、政府新聞處處長謝振中（右二）及香港傳媒代表在簽署儀式後合照。（政府新聞處）

謝振中在社交平台披露，他在今日（8月12日）拜訪了總部亞太廣播聯盟（ABU）。他介紹，ABU是全球規模最大的廣播聯盟，會員涵蓋亞太地區主流公營及私營媒體，其聯合會員亦延伸至亞太區以外的國際組織，如歐美地區的廣播公司。

謝振中向ABU秘書長Mr. Ahmed Nadeem表示，新聞處期待與ABU拓展長遠合作，可向聯盟的會員媒體提供香港的最新資訊，深化互動與交流。此外，ABU將於本月下旬在香港舉辦亞太區規模最大的大學生機械人大賽，謝振中邀請對方日後多來香港舉辦大型活動及傳媒工作坊，為業界搭建業務交流、研討前沿技術應用的平台；同時亦鼓勵聯盟的傳媒從業人員來港考察，親身感受香港的最新發展與獨特魅力。

新聞處長謝振中拜會總部設於吉隆坡的亞太廣播聯盟（ABU）。（謝振中facebook）

行政長官李家超在去年施政報告提出協助本地傳媒發展香港以外的網絡。謝振中今次帶到兩家英文報章及兩個電子傳媒的代表訪問大馬，昨日參與了香港媒體與馬來西亞媒體、智庫、影視製作公司等簽訂八份《合作備忘錄》的儀式。簽署儀式由商務及經濟發展局局長丘應樺及馬來西亞交通部長陸兆福見證。謝振中形容，這次行動有助香港媒體拓展海外市場業務、擴大區域影響力。