區議會選舉｜元朗、天水圍、北區居民注意 選管會倡四選區改劃界
撰文：林彥汛
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區議會換屆選舉明年底舉行。選舉管理委員會今日（25日）公布區議會地方選區分界及名稱的臨時建議，公眾諮詢至9月24日。選管會指，現有區議會地方選區的名稱均能反映各地方選區的狀況，建議全部沿用。
選管會又表示，鑑於有部分住宅建築物在去屆選舉地方選區劃界後落成，橫跨了現行的區議會地方選區分界，建議輕微調整蝴蝶山及紅花嶺區議會地方選區的部分分界。
公眾諮詢至9月24日
選管會公布，2027年區議會一般選舉區議會地方選區分界及名稱的臨時建議，並展開公眾諮詢，諮詢期至9月24日。根據人口推算，截至2027年6月30日，各區議會地方選區的預計人口均在法例許可的幅度內，因此選管會原則上不會主動調整其分界。
倡微調4選區分界
選管會主席陸啟康表示一些2023年區議會選舉劃界後落成的住宅建築物，橫跨現行地方選區分界。為確保將同一座住宅建築物完整地劃入一個區議會地方選區，選管會基於影響較少人口的原則，建議輕微調整元朗鄉郊東、天水圍南及屏廈、蝴蝶山及紅花嶺區議會地方選區的部分分界。
另外，立法會上月通過批准行政長官會同行政會議作出的《2026年區議會條例（修訂附表1）令》，將河套區劃入元朗區及更新北區的地方行政區範圍的劃定。相關修改適用於2027年區議會一般選舉，因此選管會建議依循，相應調整相關區議會地方選區的分界。
建議沿用現有44個區議會地方選區的名稱
至於現有44個區議會地方選區的名稱，選管會認為它們均能反映各區議會地方選區的狀況，故建議全部沿用。