區議會選舉｜元朗、天水圍、北區居民注意　選管會倡四選區改劃界

區議會換屆選舉明年底舉行。選舉管理委員會今日（25日）公布區議會地方選區分界及名稱的臨時建議，公眾諮詢至9月24日。選管會指，現有區議會地方選區的名稱均能反映各地方選區的狀況，建議全部沿用。



選管會又表示，鑑於有部分住宅建築物在去屆選舉地方選區劃界後落成，橫跨了現行的區議會地方選區分界，建議輕微調整蝴蝶山及紅花嶺區議會地方選區的部分分界。



區會選舉選區劃界展開公眾諮詢。（isd)

公眾諮詢至9月24日

選管會公布，2027年區議會一般選舉區議會地方選區分界及名稱的臨時建議，並展開公眾諮詢，諮詢期至9月24日。根據人口推算，截至2027年6月30日，各區議會地方選區的預計人口均在法例許可的幅度內，因此選管會原則上不會主動調整其分界。

選舉管理委員會（選管會）今日( 25日）公布就2027七年區議會一般選舉區議會地方選區分界及名稱臨時建議作公眾諮詢。選管會主席陸啟康（中）、委員石丹理（左）和文本立（右）。（isd)

倡微調4選區分界

選管會主席陸啟康表示一些2023年區議會選舉劃界後落成的住宅建築物，橫跨現行地方選區分界。為確保將同一座住宅建築物完整地劃入一個區議會地方選區，選管會基於影響較少人口的原則，建議輕微調整元朗鄉郊東、天水圍南及屏廈、蝴蝶山及紅花嶺區議會地方選區的部分分界。

另外，立法會上月通過批准行政長官會同行政會議作出的《2026年區議會條例（修訂附表1）令》，將河套區劃入元朗區及更新北區的地方行政區範圍的劃定。相關修改適用於2027年區議會一般選舉，因此選管會建議依循，相應調整相關區議會地方選區的分界。

西貢區議會今日（5日）舉行新一屆會期的首次會議（盧翊銘攝）

建議沿用現有44個區議會地方選區的名稱

至於現有44個區議會地方選區的名稱，選管會認為它們均能反映各區議會地方選區的狀況，故建議全部沿用。