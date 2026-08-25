新聞處324萬外判媒體合約　連續五年中標公司董事為前電視台記者

政府物流署批出價值324萬元的政府新聞處服務合約，要求中標公司「提供最少一名數碼媒體記者」，其中「八方多媒體集團」自2022年起連續五年獲批合約，今年合約新增工作要求，或需現場報道及播報，金額為324萬元。該公司董事，為前無綫新聞記者曾百慧及陳兆豪。

另一公司「Inspire Frame Production」於2022至2025年間，亦獲批同一合約，要求相若，去年合約金額約為「八方」的15%。

曾百慧回覆《香港01》記者查詢指，由新聞處統一回覆。政府新聞處回覆指，採購及合約未有清楚表述實際聘請外判記者人數，或令人有所誤會，每個有關職位的平均支出金額，與新聞主任（IO）的起始薪金點相若。



「八方」連續五年獲批合約 股東董事為前記者

獲批出新合約的「八方多媒體集團有限公司」（8 Multimedia Group Company Limited），董事為無綫新聞部前記者曾百慧及陳兆豪，曾百慧兼任股東，另一名股東為吳志恒。公司於2015年註冊成立，曾用「K Squared Limited」、「八方置業有限公司」（Bafang Properties Limited）名稱，至2019年4月改為現名。

「八方」登記的註冊辦事處地址為屯門居屋屋苑兆麟苑一個單位。一般公司的註冊地址不一定為辦公地址。

翻查政府物流服務署資料，「八方」於2022年5月，首次獲批政府新聞處數碼媒體記者服務合約，為政府新聞網（news.gov.hk）採訪、撰寫和報道新聞與特寫，並製作相關短片，供新聞網及相關社交平台發放。 當時合約要求公司在12個月合約期內，提供四名數碼媒體記者，合約金額為約243萬元。

政府新聞網外判合約（資料來源：政府物流署） 年度 中標公司 價錢（港元） 要求記者數量 具體要求 2022 八方多媒體 243萬 4名 採訪和撰寫新聞報道和特寫，製作短片，供新聞網及其相關社交平台發放 Inspire Frame Production 64.2萬 1名 2023 八方多媒體 272萬 最少1名 Inspire Frame Production 65.4萬 最少1名 2024 八方多媒體 392萬 最少1名 Inspire Frame Production 67.2萬 最少1名 2025 八方多媒體 463萬 最少1名 Inspire Frame Production 67.2萬 最少1名 2026 八方多媒體 324萬 最少1名 採訪新聞；撰寫稿件、特寫、圖片說明、短片旁白和相關資料；製作短片；為短片配旁白；以及在有需要時作現場報道和擔任播報員，供政府新聞網及其社交媒體平台發放

另有公司獲批同一合約

同一個招標編號，物流署2022年批出另一份數碼媒體記者服務合約予「Inspire Frame Production」，要求公司在12個月合約期內提供一名數碼媒體記者，合約金額為64.2萬元。

該公司的擁有人為前攝影記者，曾任職不同傳媒機構，公司地址為大角咀一個私人屋苑單位。

政府新聞網（news.gov.hk），有報道官員活動及專訪。（政府新聞網）

2023年起改要求為「最少一名記者」

2023年5月，「八方」及「Inspire Frame Production」雙雙獲批新合約，兩份合約要求「睇齊」，變成12個月內提供「最少一名數碼媒體記者」，但金額不同，分別是272.1萬元及65.4萬元。

2024年及2025年，兩間公司再獲批合約，合約要求不變，「八方」分別獲批392.6萬元及463.5萬元合約，而「Inspire Frame Production」兩年合約均為67.2萬元。單計2025年，「Inspire Frame Production」的合約金額約為「八方」的15%

今年增新要求 需現場報道及播報

2026年6月25日，「八方」獲批新合約，總值324.3萬元，合約要求多了「製作短片；為短片配旁白；以及在有需要時作現場報道和擔任播報員，供政府新聞網及其社交媒體平台發放 」。暫無資料顯示「Inspire Frame Production」獲批新合約。

換言之，2022年至2026年間，物流署向「八方」批出合約，最低人手要求「由四變一」，但合約金額無隨要求下降，2025年的合約較2022年高出220萬元。2023年至2025年，「八方」和另一中標公司「Inspire Frame Production」獲批合約的最低人手相同，但金額不一樣。而2026年，「八方」獲批的新合約，列出工作內容要求較過去多。

以往報道官員活動為主 近年加要求

據了解，該公司會外判工作予不同的自由工作者採訪、拍攝和剪輯製作。而政府新聞處近年要及合約承辦商增加更多內容，除以往跟隨及報道官員出席活動外，亦要求增加專題報道及官員專訪，「說好香港政府故事」。

政府新聞處。（鄭子峰攝）

曾百慧：新聞處統一回覆

《香港01》聯絡到「八方」董事兼股東曾百慧，她着記者向政府新聞處查詢，「由新聞處統一回覆」。

政府新聞處：表述或令人誤會 會跟進

政府新聞處回覆傳媒查詢指，採購及合約管理系統網頁，未有清楚表述政府新聞網每年實際聘請的外判數碼媒體記者人數，或令人有所誤會，會作出跟進。處方強調，每年外判數碼媒體記者的招聘合約總金額和實際聘請人數，每個有關職位的平均支出金額與新聞主任（IO）的起始薪金點相若。