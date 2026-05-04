警隊出身謝振中接掌新聞處　楊何蓓茵盼向全世界說好香港故事

新聞統籌專員謝振中明天（5日）起出任政府新聞處處長，任期三年。公務員事務局局長楊何蓓茵表示有信心政府新聞處在他帶領下，致力促進外界對政府政策及立場的了解，並向全世界說好香港故事。謝振中大學畢業後加入警隊，較為人熟悉的是反修例事件期間出任警察公共關係科總警司，被稱為「四點鐘謝Sir」，疫情期間借調至保安局擔任首席助理秘書長，負責抗疫及隔離設施。



政府委任謝振中為政府新聞處處長。（新聞處）

政府今日（4日）委任謝振中為政府新聞處處長。公務員事務局局長楊何蓓茵表示謝振中擁有豐富的公共行政經驗，擅於處理傳媒和公共關係，具備出色的領導及管理才能。她說有信心政府新聞處在他帶領下，將會致力促進外界對政府政策及立場的了解，並向全世界說好香港故事。

2025年8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為特首辦新聞統籌專員謝振中、特首辦特別助理黃芷淵。（王海圖攝）

民政及青年事務局今年二月就政府新聞處處長職位作公開及內部招聘，經遴選後謝振中被評選為最合適人選，政府按公務員聘用他。警隊出身的謝振中1999年加入政府，先後在前線部門和政策局不同崗位工作。他2022年8月借調至行政長官辦公室，出任傳訊秘書，並在2024年6月起出任新聞統籌專員。