警隊出身謝振中接掌新聞處 楊何蓓茵盼向全世界說好香港故事
撰文：潘耀昇
出版：更新：
新聞統籌專員謝振中明天（5日）起出任政府新聞處處長，任期三年。公務員事務局局長楊何蓓茵表示有信心政府新聞處在他帶領下，致力促進外界對政府政策及立場的了解，並向全世界說好香港故事。謝振中大學畢業後加入警隊，較為人熟悉的是反修例事件期間出任警察公共關係科總警司，被稱為「四點鐘謝Sir」，疫情期間借調至保安局擔任首席助理秘書長，負責抗疫及隔離設施。
政府今日（4日）委任謝振中為政府新聞處處長。公務員事務局局長楊何蓓茵表示謝振中擁有豐富的公共行政經驗，擅於處理傳媒和公共關係，具備出色的領導及管理才能。她說有信心政府新聞處在他帶領下，將會致力促進外界對政府政策及立場的了解，並向全世界說好香港故事。
民政及青年事務局今年二月就政府新聞處處長職位作公開及內部招聘，經遴選後謝振中被評選為最合適人選，政府按公務員聘用他。警隊出身的謝振中1999年加入政府，先後在前線部門和政策局不同崗位工作。他2022年8月借調至行政長官辦公室，出任傳訊秘書，並在2024年6月起出任新聞統籌專員。
謝振中獲任新聞處處長 周二履新 回歸後首名非政務官掌新聞處謝振中出任新聞統籌專員 職級兩級跳月薪加至少4萬青衣方艙接近爆滿 謝振中：房間若緊拙 將安排非家人入住同一房疫情嚴峻局勢緊張 警隊暫停海外培訓 謝振中赴英深造受阻警署警長涉自導自演汽油彈案 謝振中：若事件屬實必檢控【逃犯條例】謝振中出席葵青區區會 否認「警民衝突」指控