謝振中掌新聞處｜難得打破政務職系壟斷　期望重塑官媒互動格局

特區政府周一（5月4日）宣布委任特首辦新聞統籌專員（D4）謝振中為政府新聞處處長（D6）。他自1999年加入警隊，於2022年借調至特首辦擔任傳訊秘書（D2），並在四年之內破格連升四級，成為回歸以來首位非政務官出身的新聞處處長。這可見特首李家超務求打破傳統官僚藩籬的政治魄力，背後更關乎政府形象塑造、政策傳播效能、傳媒角色定位以及凝聚社會共識等重大治理議題，非常考驗他的治港智慧。



打破政務職系壟斷

發揮實戰鯰魚效應

長期以來，香港政府的高層職位幾乎都是政務主任（AO）職系的囊中物。這種閉門造車的升遷慣例，確實維持了行政連續性，卻也導致官僚體系變得僵化且封閉，難免衍生庸政怠政懶政等亂象。早於2001年9月，時任特首董建華也曾破天荒公開招聘10名高級政務主任，希望藉此「政務職系人員的視野和專業知識」，並為此制定一套所費不菲的招聘系統；然而，公務員反對聲音太大，最後只有四人獲聘，當局及後再也不敢推出相關舉措。

時隔25年，謝振中在政府新聞處的履新，連同同樣公開招聘的食環署署長的動作，可見特首李家超正在努力衝破首長級職位鮮少引入外部競爭的固化困局。這種打破「論資排輩」常規的用人之道，可見特區政府已經意識到傳統官僚的墨守成規，並不足以支撐今日複雜的政治需求。而謝振中長期在警隊工作，更早於10年前駐守警察公共關係科時推動警政創新，政圈普遍相信他的公關實戰經驗可在官僚體系當中產生正面的「鲶魚效應」。

梳理碎片權責架構

統合跨部傳訊策略

對謝振中而言，是次履新，既是李家超的信任，更是沉甸甸的責任。政府的傳訊工作可謂相當碎片化——民政及青年事務局轄下的新聞處，商務及經濟發展局轄下的廣播處（香港電台），特首辦轄下的新聞統籌專員，以及各政策局的政治助理、新聞秘書和社交媒體團隊，往往看似各司其職，實際缺乏有機整合，導致資源重疊、職能混亂、各自為政、技術滯後等問題屢見不鮮。面對這個積弊已久的老舊宣傳機器，如何梳理各方權責、統合傳播策略、引入創新理念、協調部門關係、高效調配資源等等，都是謝振中任內的巨大挑戰。

公務員事務局局長楊何蓓茵相信，謝振中會致力促進外界對政府政策的了解，並向全世界說好香港故事。不過，要讓政府的聲音被聽懂、被認同，要讓香港的形象被看見、被尊重，在講究「雙向溝通」的當下，如果擁有將近450個人員編制的新聞處，仍然只停留在發布新聞稿的「單向灌輸」，而無法在數碼媒體和心理攻防上取得主動，那麼是次人事任用只是「換湯不換藥」。同樣，在邁向「由治及興」的路上，「輿論」的重要性也被提升至空前的高度，如果政府對待新聞媒體的心態，只是抱持「非友即敵」、「非此即彼」的對立思維，甚或「管控」與「被管控」的單向關係，那恐怕也不符合香港轉型的需要。

容納獨立專業諍友

轉化社會積極力量

新聞媒體的重要使命之一，是在社會分析當中發揮重要作用，而香港過往深陷發展困局，媒體同樣有所責任，近年更是面臨主體性失衡、專業性受疑、傳播力受挫等經營問題，沒能做好時代風雲的記錄者、公平正義的守望者、思想交流的促進者、社會進步的推動者。在媒體同行正在積極求變、重新探索自身角色和不同群體之間應該抱持怎樣的互動關係的同時，我們也深信，一個健康的治理架構，理應容許新聞媒體保持獨立性和批判性，才能透過專業報道是其是非其非，更好地幫助政府看清盲點、掃除障礙、解決問題。如果動輒就將所有的質疑和批評通通視為敵對的干擾施政的雜音，甚至期望媒體完全成為政府的喉舌或政令的延伸，那恐將扼殺社會活力和修正能力，並不利於「一國兩制」的行穩致遠。

因此，謝振中出任新聞處處長的成敗，取決於他能否在提高政府傳訊效能的同時，加強與新聞媒體的良性互動和有效溝通，讓媒體得以在秉持專業操守的前提下，既不盲目吹捧，也不惡意抹黑，而是成為能夠透過理性監督推動社會改革的積極力量。這是香港邁向長治久安的必經之路。對於李家超而言，任用謝振中只是一場大膽試驗的開端，真正考驗的是他提升特區治理效能的決心、海納百川廣納言路的格局、贏取民心攜手向前的智慧。