卓永興主持地區治理專組會議　檢視加強社區支援、提升市容等成效

撰文：蕭通
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政務司副司長卓永興周二（25日）主持「地區治理專組」第十三次會議，跟進由其主持的「領導委員會」此前為12個地區關注議題制定策略方針，涵蓋多項加強社區支援和提升地區環境的措施。「專組」在是次會議跟進有關項目的實施進度及成果。卓永興感謝各部門推動相關工作，也敦促繼續留意地區關注事項，時刻以民為先。

2026年8月25日，政務司副司長卓永興主持「地區治理專組」第十三次會議，跟進各部門就12個地區議題的實施進度及成果。（政府新聞處圖片）

關愛隊接觸逾12.1萬名長者及照顧者

該12個地區議題包括：擴大課後託管服務、加強支援家長；關愛長者、加強社區支援；（打造潔淨街市、起動全城滅鼠；提升社區環境、強化地方特色；潔淨行人路、提升市容等。

其中，在社區支援方面，截至今年6月底，各區關愛隊已合共探訪或接觸超過121,000名獨居和雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者。共超過4,100個住戶，當中包括逾4,600名長者或殘疾人士，經關愛隊轉介安裝平安鐘並獲得資助。

「友智識」服務長者約22萬人次

此外，康文署已在18區的戶外場地增設50組有蓋座位，為長者提供有遮蓋的休憩地方。此外，數字辦推出的「『友智識』長者數碼共融計劃」由2024年12月推出至今年6月，已服務長者約22萬人次，未來會加強對少數族裔人士的支援。

2026年8月25日，政務司副司長卓永興主持「地區治理專組」第十三次會議，跟進各部門就12個地區議題的實施進度及成果。（政府新聞處圖片）

完成24個街市或熟食市場廁所優化

在地區環境方面，食環署已完成24個街市或熟食市場的廁所優化工程，並正在漁灣街市熟食中心優化攤檔，預計在今年12月完工。鴨脷洲街市熟食中心、聯和墟街市熟食中心的攤檔優化工程，已分別於今年4月及7月完工。

此外，截至今年8月中，路政署已於4個合適地點將路磚更換為混凝土路面，以減少因承重、輾壓或高使用量而引致路磗鬆動或碎裂。運輸署與路政署、建築署及機電工程署，亦已完成14個有蓋公共運輸交匯處的改善工程，包括提升照明裝置及翻新牆身和天花等。

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