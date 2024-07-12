調查揭六成留港長者有高風險社交孤立　組織倡助重新發掘自我認同

近年本港出現移民潮，部分長者未有跟隨子女離開香港。香港基督教服務處一項調查發現，逾四成（43.2%）長者已沒有子女在港，也有逾六成人（63.0%）的社交孤立屬「高風險」。組織建議讓留港長者共同參與活動，彼此分擔子女移民後的情緒，一起分享共同的處境，並協助他們重新發掘自我認同。



香港基督教服務處今日（12日）發表一項調查，由去年8月至今年5月進行「留港長者狀況及服務需要調查2024」，發現135名55歲或以上的受訪長者中，逾四成（43.2%）已沒有子女在港，也有逾六成人（63.0%）的社交孤立屬「高風險」。（香港基督教服務處提供圖片）

留港長者反映：擔心沒有依靠、連談心朋友都移民

香港基督教服務處於今年8月至5月展開「留港長者狀況及服務需要調查2024」，訪問135名55歲或以上的受訪長者，當中有約四成半人（45.9%）為「獨居」，與兩名長者同居數字相約（46.7%）。

而社交孤立屬高風險的受訪長者，則由去年近八成（79.5%）下降至約六成（63.0%），有抑鬱傾向的長者則由去年的近七成（69.9%）減少至近五成（49.6%），基督教服務處指，兩者數字下跌後仍屬偏高。

另外，報告提到約兩成半人（26.7%）表示生活重心在子女移民後有所轉變，當中涉及「情緒」、「生活模式」及「角色轉變」。有長者就表示「擔心沒有依靠，連談心的朋友都移民」，亦有人指「沒有人陪飲茶，沒有人陪做義工」及「不捨得孫子們」。

至於與移民子女聯絡上，調查發現長者多以軟件視像的通訊功能聯絡子女，比率逾6成（62.2%）；其次則為通訊軟件文字功能（53.3%）、通訊軟件語音功能（43.7%），而以通訊軟件圖像功能以及傳統長途電話則只有3成（30.4%）出頭。

調查續揭示，每星期最少與移民子女聯絡一次的長者普遍有較佳的幸福感、抑鬱情況及社交情況，惟受訪者中，有近半數人（49.6%）未能完全自行使用智能電話或沒有智能電話。

7旬婦曾嘗半年移民生活不抵欠缺朋友 回流香港確診抑鬱

調查指，受訪長者中最需要的首五項服務依次為「參加中心活動」、「義工慰問及探訪」、「培養興趣」、「智能科技運用」及「家居維修」。而基督教服務處去年8月開展的「社區好幫手 – 支援留港長者服務計劃」，則在今次調查中發現有成效，逾半有抑鬱傾向的受訪長者（54.0%）在參與計劃後轉為「抑鬱傾向並不明顯」；近七成幸福感較差的長者（66.7%）在參與計劃後轉為幸福感較好。

76歲的楊女士指，曾在2021年到外國與女兒生活約半年，但在外沒有朋友網絡，亦欠生活樂趣，最終選擇回港定居，惟回港後確診抑鬱症。（香港基督教服務處提供圖片）

今年76歲、兩名女兒分別於早年及2019年移民外國的楊女士，就分享說曾在2021年到外國與女兒生活約半年，惟最終仍選擇回港定居。她指在外沒有朋友網絡，亦欠生活樂趣。回港後確診抑鬱症。

後來參與「支援留港長者服務計劃」後，認識不少「同路人」恢復社交生活，並參與義工活動；楊女士表示現在可以回饋社會之餘，亦找回自我價值。

建議三點支援長者 重新發掘自我提升身分認同

就著調查結果，基督教服務處建議可讓留港長者參與活動，彼此分擔子女移民後的情緒，一起分享共同的處境；另外，除協助長者照顧需求，親友及社區人士亦可多覺察其情緒行為，如不再參與恆常喜好活動、反映失眠問題、出現哭泣等，盡早陪同他們尋求專業人士的協助。至於親友的陪同亦有助長者尋求社區服務，並鼓勵他們參與長者中心服務，以疏導情緒及適應子女移民後過渡期。

社福界則可建構留港長者服務平台，例如增設專屬小組及活動，建立長者安全感，而在協調他們適應子女移民後，便可幫助長者重新發掘優點與強項，提升自我價值和身分認同。