長者學苑｜從打字學起到拍片教太極扇　髮白了也可踏足大學真興奮

學習並非年輕人專利，只要有機鬢銀髮白仍可踏足大學。回想起15年前，讀書不多的英姐，看到一幅橫額，便開始報讀畫畫、電腦打字等興趣班。15年後，電腦知識多了，英姐將太極扇技巧製作成短片，再帶到其他院舍和一眾老友記分享，而她在「長者學苑計劃」下，更有機會踏入大學門口：「頭髮都白晒都可以同佢哋（大學生）一齊上堂，種感覺好難用筆墨來形容。」



勞工及福利局和安老事務委員會推出的「長者學苑計劃」，已有17年歷史，下年將獲政府增撥8,000萬。（郭梓謙攝）

政府早前公布，再為由勞工及福利局和安老事務委員會於2007年推出的「長者學苑計劃」注資8,000萬元，勞福局表示，會繼續按長者需求，開辦更多課程，預計可從往年1萬個學額升至明年的1.5萬個。

年逾七旬的李玉英（英姐），說起15年前，在區內一間小學看到「學苑計劃」的橫額，便從參與計劃的小學，報讀畫畫、電腦打字等興趣班。

她分享指，參與期間一直循序漸進，學習更多電腦知識，包括速成輸入法、使用YouTube等平台；直到最後更走進大學，參與嶺南大學開辦的長者學苑課程。

英姐：唔會淨係買餸煮飯 湊完仔就湊孫

英姐得意地說：「有機會踏入大學門口係好興奮，頭髮都白晒都可以同佢哋（大學生）一齊上堂，嗰種感覺好難用筆墨來形容，人嘅思維都提高咗！」更揚言「唔會淨係話買餸煮飯，湊完仔就湊孫，可以返學校做返自己想做嘅嘢！」

七旬的李玉英「英姐」說，「頭髮都白晒」仍可與一眾大學生上課，「嗰種感覺好難用筆墨來形容！」（郭梓謙攝）

製作太極扇短片與老友記分享 孫仔大讚

她又分享，除了學習電腦知識外，也將從計劃學習的太極扇，製作成短片，再帶到其他院舍和一眾老友記分享，「做完第一作品（短片）心情，睇十幾廿次都仲係好開心，係真係落咗心機。」英姐說，短片更獲得孫仔讚賞，令她相當開心，表示「個人感覺嚟講真係好有成就感。」

英姐以外，73歲的王玉玲王婆婆就指參與計劃「令我有重返校園嘅感覺」，皆因看到不同學生充滿活力，自己都跟著變得更年輕。她提到，參與過計劃的剪紙、中樂團，現時擔任長者導師的她，笑說當初五音不全，「依家都叫可以踏吓台板，無諗過我咁嘅年紀，仲咁多姿多彩。」

73歲的王玉玲分享說，當初五音不全，參與計劃學習柳琴後，「依家都叫可以踏吓臺板」。（郭梓謙攝）

王婆婆續說，最初連最簡單的譜都要「數手指」，曾想過放棄，但學院一直支持和給予機會便慢慢上手，漸漸也可以到不同中心、老人院，與其他長者一起玩樂器，「去過中環大會堂、屯門大會堂，甚至政總表現，都有啲啲成就感！」

政府再注資8,000萬 李國棟料「長者學苑計劃」學額可增至1.5萬個

安老事務委員會主席李國棟就指，計劃主張「積極樂頤年」，有助推動長者終身學習，為他們增加生活色彩之餘，也可服務社區、老有所為，相信可以藉此達致「居家安老」的一環。

針對施政報告提到會再注資8,000萬，李國棟就指資源更多下，自然可開辦更多，希望學額由現時的1萬人，可增至來年1.5萬。

他透露未來會與匯豐銀行合作，推出理財課程，而學院本身也會隨課程受歡迎程度，推出不同課程，現時主要範疇則是提供保健、理財、資訊科技、藝術與推動長幼共融活動為主。

勞福局代表就表示，目前按區域分布，以新界最多長者參與，而多年演變下，也從過去女性學員佔多，變成越嚟越多年長男性參與；年紀則從過去64-69歲組別最多，變成70-79歲組別越嚟越多。

局方又指，資助本身是以學院為單位，而非按範疇、課程撥款，故是學院按需要調撥資源，而參與計劃的學院，則從2014年100間，增至現時超過200間。