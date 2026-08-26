郵政財困｜李家超：香港郵政好多問題必須改革　改合約制在所難免

香港郵政財困，200名過試用期的郵務員及郵差無得「轉正」，改2年合約續聘，受工會批評。行政長官李家超今日（26日）表明香港郵政生態面對很大轉變，「的確睇到有好多問題」，明言必須改革，冀盡早提出方案讓立法會討論。他說，郵政改合約制是「在所難免」的過渡期特別安排，香港郵政及公務員事務局會盡量協助員工。



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郵政改合約制不再是「鐵飯碗」？李家超：情況獨特

李家超落訪探訪後會見傳媒，被問到香港郵政改2年合約續聘是否單一事件，還是其他部門都會有類似做法，此外會否擔心令市民覺得公務員職位不再是「鐵飯碗」，影響投考意欲，李家超說香港郵政面對的問題、情況獨特，因郵政以營運基金模式運作，意即透過商業模式自負盈虧運作。

香港郵政

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李家超：香港郵政必須改革

他指明白郵政整個生態面對很大轉變，包括電子化的影響、郵件大環境不如過往，「對於香港郵政宜家運作模式，的確睇到有好多問題」，舉例2024/25年虧損接近8億元，最近向立法會申請40多億撥款作三年營運資金。

我覺得香港郵政改革係必須嘅。 李家超

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李家超：過渡期有特別安排在所難免

李家超指政府需時研究改革方案，表明商經局會盡快研究，盡早向立法會提出並討論。他指，改革拿出方案要時間，「過渡期有特別安排在所難免」，香港郵政及公務員事務局會與員工保持溝通，要求佢哋如果可以嘅話盡量協助員工」，處理過渡安排。