施政報告｜李家超落區被包圍囑為民請命 與街坊踩單車嘆忙少運動
撰文：洪戩昊 潘耀昇
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新一份施政報告及香港五年規劃下月16日發表。行政長官李家超今日（26日）下午到深水埗元州邨元盛樓家訪收集意見。他被大批市民包圍，有人高呼「李家超，你好靚仔」、「繼續為民請命」等。李家超向民青局局長麥美娟形容「氣氛好」。期間，他與青年踩健身單車，嘆平時忙沒時間運動；又與長者聊天，稱聽到對方分享生活質素理想後感安慰。
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李家超落區被街坊包圍
李家超下午兩時半到達元州邨，陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、深水埗民政專員王浩宇等。隨即到元盛樓家訪。
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李家超與青年踩健身單車 嘆平日忙、少運動
之後，李家超了解區內單車健身設施，與一名熱愛籃球的青年聊天。他指，希望對方為香港創造下一個奇跡。他應青年邀請踩單車笑言「我會努力」，了解機器如何計算速度後表示「我唔慢喎」，職員隨即認同「你唔慢呀、特首一啲都唔慢」。
李家超表示自己「平時好想運動，但時間少，你畀到我呢個機會，我都多謝你」，指運動很重要，政府推動運動普及化、多元化，令市民隨時可以運動。
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有人高呼囑「繼續為民請命」
結束行程前，有現場人士高呼「李家超，你好靚仔」、「支持特首」、「特首有正氣」、「繼續為民請命」等。李家超向麥美娟表示此行「氣氛好」。
街坊：特首「好好傾」
曾與李家超交流的黃太向《香港01》表示，對話內容圍繞元州邨的生活環境，指特首有主動問及她的日常生活，她亦有分享自己會做運動等。平時多在電視上看到特首的她形容，今次是第一次接觸真人，指機會難得，認為對方「好好傾」，像朋友一樣。
另一名與李家超閒談的趙小姐則指，除了元州邨的生活環境外，特首有主動問她就讀小三的女兒喜愛的科目等。她形容，突然見到特首並有機會與他交談，感到很幸運、很感動。她感覺到李家超十分細心，會主動關心小朋友等。