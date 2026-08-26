施政報告｜李家超落區被包圍囑為民請命　與街坊踩單車嘆忙少運動

新一份施政報告及香港五年規劃下月16日發表。行政長官李家超今日（26日）下午到深水埗元州邨元盛樓家訪收集意見。他被大批市民包圍，有人高呼「李家超，你好靚仔」、「繼續為民請命」等。李家超向民青局局長麥美娟形容「氣氛好」。期間，他與青年踩健身單車，嘆平時忙沒時間運動；又與長者聊天，稱聽到對方分享生活質素理想後感安慰。



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2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗等。（黃寶瑩攝）

李家超落區被街坊包圍

李家超下午兩時半到達元州邨，陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、深水埗民政專員王浩宇等。隨即到元盛樓家訪。

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2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗等。（黃寶瑩攝）

李家超與青年踩健身單車 嘆平日忙、少運動

之後，李家超了解區內單車健身設施，與一名熱愛籃球的青年聊天。他指，希望對方為香港創造下一個奇跡。他應青年邀請踩單車笑言「我會努力」，了解機器如何計算速度後表示「我唔慢喎」，職員隨即認同「你唔慢呀、特首一啲都唔慢」。

之後，李家超了解區內單車健身設施，與一名熱愛籃球的青年聊天。（林彥迅攝）

李家超表示自己「平時好想運動，但時間少，你畀到我呢個機會，我都多謝你」，指運動很重要，政府推動運動普及化、多元化，令市民隨時可以運動。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗等。（黃寶瑩攝）

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2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗等。（黃寶瑩攝）

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗等。（黃寶瑩攝）

有人高呼囑「繼續為民請命」

結束行程前，有現場人士高呼「李家超，你好靚仔」、「支持特首」、「特首有正氣」、「繼續為民請命」等。李家超向麥美娟表示此行「氣氛好」。

曾與李家超交流的黃太向《香港01》表示，對話內容圍繞元州邨的生活環境，指特首有主動問及她的日常生活，她亦有分享自己會做運動等。（洪戩昊攝）

街坊：特首「好好傾」

曾與李家超交流的黃太向《香港01》表示，對話內容圍繞元州邨的生活環境，指特首有主動問及她的日常生活，她亦有分享自己會做運動等。平時多在電視上看到特首的她形容，今次是第一次接觸真人，指機會難得，認為對方「好好傾」，像朋友一樣。

曾與李家超交流的趙小姐。（洪戩昊攝）

另一名與李家超閒談的趙小姐則指，除了元州邨的生活環境外，特首有主動問她就讀小三的女兒喜愛的科目等。她形容，突然見到特首並有機會與他交談，感到很幸運、很感動。她感覺到李家超十分細心，會主動關心小朋友等。