湯家驊談移民英美「學忍氣吞聲」：他們的行為和態度不一定受得了

近年不少港人移居海外。1997年前曾嘗試移民新加坡、英美等地，但最終選擇留港的行政會議成員湯家驊今日（27日）談移居海外的生活，指港人移居遇到最大問題為外地文化差距，直言「很多地方，旅行很好，但留居生活卻是另一回事」，到了外國一般服務一定不是港人優先，形容在英美生活「學懂了忍氣吞聲，學懂了低調，不斷告訴自己要適應」。



湯家驊：很多地方旅行很好 但留居生活卻是另一回事

湯家驊在社交平台發文，談移居海外的生活。他指，港人移居海外遇到最大問題是文化差距，直言「很多地方，旅行很好，但留居生活卻是另一回事」。他又稱，在移居後你不只會接觸朋友、同事，或有知識的人，亦可能會接觸一般人，甚至基層市民，而他們的行為和態度你不一定受得了。

圖為湯家驊。

到了外國一般服務一定不是港人優先

湯家驊又提到，香港人講求效率，一切都要快。然而到了外國，一般服務一定不是你優先。他舉例，在餐廳坐下可能要等5分鐘才有水有餐牌，待應需要10分鐘才過來，但轉頭看看，鄰枱遲來西人已在吃頭盤；排隊到銀行，前面西人與服務員嘻哈閒談，當你投訴，他們報以白眼，再繼續談，輪到你時態度極差，當你無知、沒文化。他形容，在英美生活，「學懂了忍氣吞聲，學懂了低調」，不斷告訴自己要適應。