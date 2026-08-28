支聯會｜湯家驊：違法由法庭界定　若不認同「活在社會難有意義」

高等法院今日（28日）開庭處理支聯會煽動顛覆國家政權案所有涉案被告的求情。曾出席六四集會多年的行政會議成員湯家驊今再發文談支聯會案，提到六四晚會得政府批准後進行並不是犯罪行為，但若有人利用這場合，倡議結束「一黨專政」，又公開宣稱不相信循合法程序修改憲法，那麼餘下的唯一途徑必然是以違法手段達到他們宣稱要達到的目的，而違法便有法律後果。



湯家驊強調，一個人的行為是否違法，只可由法庭界定，如果不認同法庭，在法律爭議上有最終判斷權力，便是連司法制度也不認同了，而若對管治、對制度、對法律均不認同，活在這社會裏的意義也很難存在。



湯家驊參加六四晚會(右)

推翻政權與悼念死者是兩回事 怎可混淆不清？

高等法院原訟庭在本月21日裁定，支聯會、其前主席李卓人及前副主席鄒幸彤均被裁定「煽動顛覆國家政權」罪名成立。湯家驊今日在社交平台發文提到，有人質疑支聯會舉辦六四晚會幾十年，最終以顛覆罪終結，「真理」何在？他指，法庭清楚言明對支聯會的檢控，是因其組織綱領主張「結束一黨專政」，而並非因為舉辦六四晚會，反問「推翻政權與悼念死者是兩回事，怎可混淆不清？」

他續稱，每當在六四晚會上，台上主辦者高呼「結束一黨專政」時，身邊並不是所有人也應聲高呼，認為一般香港人是明白推翻政權與悼念死者的分別。

六四獲政府批准進行 不是犯罪行為

他認為，從法律角度而言，六四晚會得到政府在《公安條例》下批准後進行，「從來不是什麼犯罪行為」，但假若有人利用這場合倡議結束一黨專政，而又公開宣稱不相信從合法程序下進行修改憲法，甚至公然焚燒憲法，餘下的唯一途徑必然是從法律以外，達至這一目的，而法律以外的行為便是違法，違法便有法律後果。他續稱，推翻政權，使國家失去管治能力，失去制度可循，民生怎可穩定，反問「以非法途徑達至傷害國家的目的，怎會是『真理』？這是邏輯，也是事實」。

行為是否違法 只可由法庭界定

他重申，因政治立場而對事物有不同看法是可以理解的，但任何看法也要建基於事實，行為是否違法，只可由法庭界定，如果有人不認同法庭在法律爭議上有最終判斷權力，那便是連司法制度也不認同了，生活在一個社會裏，如果對管治、對制度、對法律均不認同，那麼活在這社會裏的意義也很難存在，也許這才是最具意義的真理。