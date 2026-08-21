支聯會案｜李桂華指悼念六四是否違法　會因案而定　強調必須守法

支聯會案(HCCC155/2022)的李卓人及鄒幸彤等，今早(21日)被裁定煽動顛覆國家政權罪成，國安處總警司李桂華稱歡迎裁決，對於有傳媒關注市民日後公開悼念六四是否違法或煽動，李指要因案件而定，強調不能違法違規，如果活動屬於公眾活動，就要遵守《國安法》、《維安法》、《公安條例》等。



總警司李桂華稱，警方對法庭裁決表示歡迎。

指支聯會活動有３個特徵

李桂華在發言時列舉支聯會過往舉辦過的活動形式，包括：集會、遊行、展覽館 、網上展覽館、發佈刊物 、哀悼的獻花、紀念長跑，或簽署一些悼念冊等，又指他們曾在2021年的6月 當時還在疫情之下 他亦試圖去舉辦燭光晚會。李指支聯會的活動有3項煽動特徵，包括用人權作「擋箭牌」，籌辦挑動情緒的公眾活動，勾結外國或外部勢力，在大眾情緒降溫時，加入一些新元素，以激發參與人數。

指支聯會經年累月向市民播下仇恨種子

李指，今次定罪正好揭露了支聯會蓄意煽動他人煽動國安的真面目，支聯會經年累月向市民播下很多仇恨中共和中央政府的種子，李引述鄒說支聯會要改朝換代的證供，形容：「呢啲係不折不扣，徹頭徹尾顛覆國家政權嘅意識形態。」

強調公眾活動必須守法

傳媒關注市民日後公開悼念六四是否違法或煽動，李指要因案而定，強調不能違法違規，如果活動屬於公眾活動，就要遵守《國安法》、《維安法》、《公安條例》等。李又指，批評和煽動是兩碼子的事，討論、批評沒問題，但絕對不能煽動及顛覆國家政權。