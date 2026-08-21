支聯會案裁決｜李家超：長期埋仇恨中共及中央政府種子　須予懲治

支聯會違反國安法一案今日（8月21日）在高等法院原訟庭裁決，三個被告：支聯會、其前主席李卓人及前副主席鄒幸彤均被裁定「煽動顛覆國家政權」罪名成立。特區政府歡迎裁決，行政長官李家超指，支聯會長期以來蓄意在社會埋下仇恨中國共產黨和中央政府的種子，透過不同手段意圖激起市民對中國共產黨和中央政府的厭惡、憎恨等情緒，煽動群眾顛覆國家政權，必須予以懲治。他重申，無論違法者如何偷換概念、如何巧言令色，只要是危害國家安全的罪行，特區政府有法必依、執法必嚴、違法必究。



同案另一被告、支聯會前主席何俊仁在案件開審前已認罪，法官將在聽取各被告求情後擇日判刑。



李家超：各被告長期危害國安 陰謀昭然若揭

法庭今日裁定支聯會、李卓人及鄒幸彤就同一項煽動他人顛覆國家政權罪罪名成立。政府表示歡迎裁決。李家超指，「『支聯會』長期以來蓄意在香港社會埋下仇恨中國共產黨和中央政府的種子」，透過不同手段意圖激起市民對中國共產黨和中央政府的厭惡、憎恨等情緒，煽動群眾顛覆國家政權。他又批評，各被告長期以來的行為危害國家安全，其陰謀昭然若揭，必須予以懲治。

李家起續指，煽動顛覆國家政權是極其嚴重的罪行，特區政府有責任維護國家安全，會堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，本案再一次證明，「無論違法者如何偷換概念、如何巧言令色，只要是危害國家安全的罪行，特區政府有法必依、執法必嚴、違法必究。」

政府發言人：法律從不容許假借人權民主傷害國家及同胞

特區政府發言人表示，在本案的法庭審訊期間，境外勢力公然不斷抹黑司法機構、律政司和執法部門，以政治手段和誤導性言論，嘗試干涉案件公平審訊，又對香港特區保障人權和自由以及維護國家安全相關工作作出不符事實的攻擊，形容這是公然踐踏法治的卑鄙圖謀，特區政府予以最強烈譴責。

支聯會案在西九龍法院裁決，有大批警員在法院外戒備。(陳曉欣攝)

發言人續指，法律從不容許任何人假借人權、民主和自由之名，公然傷害自己的國家及同胞。法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，絕無任何政治考慮，倡議某種背景的人或機構不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

梁美芬：煽動群眾對國家政權敵意 罪有應得

香港基本法委員會委員、立法會議員梁美芬表示，支聯會多名核心成員被裁定「煽動顛覆國家政權罪」成立，實屬意料之中。她指出，香港基本法的憲制基礎源自國家憲法，而憲法作為國家的最高法律，絕不允許香港出現任何顛覆國家政權的行為，支聯會長期煽動群眾要求「結束一黨專政」令群眾對國家政權產生敵意，政治目的極為明確，罪有應得。