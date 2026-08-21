支聯會案裁決｜鄧炳強：判決彰顯法律公義　非因政治觀點受審

支聯會違反國安法一案今日（8月21日）在高等法院原訟庭裁決，三個被告：支聯會、其前主席李卓人及前副主席鄒幸彤均被裁定「煽動顛覆國家政權」罪名成立。保安局局長鄧炳強指，支聯會成立以來根本主張的目標為推反中國共產黨的領導和憲法，判決彰顯法律的公義。他又強調是次的法庭判決明確指出，他們非因政治觀點受審，控罪不涉民主或對中央政府的批評。



被問及日後市民評論或紀念「六四」會否犯法，鄧炳強稱認為界線已非常清楚，強調不論是強烈或尖銳的批評，只要不是有心煽動仇恨，或煽動顛覆國家政權，都沒有問題。



保安局局長鄧炳強。（鄧倩螢攝）

支聯會成立主張為推翻中共領導和憲法

鄧炳強今日會見傳媒時指出，判決彰顯法律的公義，支聯會成立以來根本主張的目標為推翻國共產黨的領導和憲法。他強調，憲法確立中共和中華人民共和國為不可分割的整體，任何人都不可妄圖推翻黨的領導，破壞根本制度，而對香港而言憲法為特區憲制秩序的最重要組成部分，對「一國兩制」實踐無比重要，國安法亦明確列明禁止策劃、實施，或以其他方法非法推翻中華人民共和國的根本制度。

鄧炳強：支聯會企圖埋下仇恨中共及中央政府種子

鄧炳強指，支聯會不論在國安法立法前後，一直宣揚其綱領，包括發布刊物、接受媒體訪問，並試圖繼續營運及以電子化形式營運所謂的紀念館，企圖埋下市民仇恨中國共產黨及中央政府的種子，激起香港民眾對黨和中央不滿，從而煽動顛覆國家政權或破壞共產黨的領導地位。

他續稱，是次的法庭判決明確指出他們非因政治觀點受審，控罪不涉民主或對中央政府的批評。他提到，過去香港曾活在反中亂港肆虐的黑暗日子，他們本質是不接受香港回歸的事實，不接受憲制秩序，形容屬破壞香港繁榮穩定，極其自私的行為。

由支聯會領導的2019年六四30周年維園燭光晚會，大會公布有18萬人參與，已成支聯會最一次。（資料圖片／余俊亮攝）

紀念「六四」違法？ 鄧炳強： 任何煽動顛覆政權行為均犯法

被問及日後市民評論或紀念「六四」會否犯法，以及是次案件如何劃分批評政權和顛覆政權的界線。鄧炳強指，任何行為顛覆或煽動顛覆政權均是犯法。他補充，法律界線已說得很清楚，不論是強烈或尖銳的批評，只要不是有心煽動仇恨，或煽動顛覆國家政權，都沒有問題。他又強調，不論以任何名義掩蓋，希望顛覆政權的圖謀也必然被揭法，有證據便會作出拘捕。